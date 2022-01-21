Как приготовить сочный шоколадно-черный торт "Слеза пантеры": суперский рецепт

"Ну а уж о том, что он вкусный, то словами не описать! Рулет по этому рецепту не трескается, а очень эластичный, влажный! Суперский рецепт!" - отметил автор рецепта.

Как приготовить торт "Слеза пантеры"

Ингредиенты для теста для коржа и начинки:

сахар (100 грамм)

яйца (2 штуки)

какао (2 столовые ложки)

разрыхлитель (1/3 чайной ложки)

мука (70 грамм)

масло - без запаха (1,5 столовые ложки)

вода - кипяток (1,5 столовые ложки)

бананы (3 штуки)

шоколадная глазурь (по вкусу)

Ингредиенты для крема "Пломбир" на сметане:

сметана (225 миллиграмм)

яйца (2 штуки)

сахар (80 грамм)

мука (1,5 столовой ложки)

кукурузный крахмал (0,5 столовой ложки)

сливочное масло (180 грамм)

Приготовление:

сначала в тару помещаем сырые яйца и сверху насыпаем сахар, после чего с помощью блендера перемешиваем до однородной белой массы

Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

в другую тару сыпем муку и остальные сухие ингредиенты - какао плюс разрыхлитель - и перемешиваем лопаткой

затем эту сухую массу насыпаем в подготовленную "кашицу" из яичной массы в первой посуде. Снова все мешаем, потом выливаем масло без запаха и кипяток, вновь перемешиваем

полученную массу помещаем на противень на бумагу (пергамент) для выпечки, отправляем в духовку и выпекаем 10 минут при температуре 170 градусов

Как приготовить торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

достав из духовки, отделяем использованную бумагу и накручиваем на кухонную скалку, предварительно обернутую тканью или бумагой (чтобы наш корж не слипался и принял нужную форму), после чего оставляем до полного остывания

Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

очищаем бананы от кожуры и разрезаем так, чтобы вместе они подходили под длину коржа

поверхность для формирования торта посыпаем сахарной пудрой, сверху раскладываем наш корж, и его умащиваем кремом "Пломбир", распределяя по всему периметру не слишком толстым слоем

далее по центру раскладываем бананы в одну линию и закручиваем форму

Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

сверху заливаем шоколадной глазурью. Даем полностью остыть крему (можно поставить на 3 часа на холод)

Как приготовить торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)

Все, тортик готов. Приятного аппетита!

Видео: рецепт торта "Слеза пантеры"