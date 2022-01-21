Как приготовить сочный шоколадно-черный торт "Слеза пантеры": суперский рецепт

Любителей нежных кремовых тортов-рулетов с начинкой из фруктов непременно заинтересует торт "Слеза пантеры", который еще известен под названием "Слоновая слеза". Эту шоколадно-черную вкуснятину с белоснежным кремом можно приготовить без усилий по нехитрому рецепту, и рулет выйдет сочным и просто потрясающим.
Что для этого нужно и пошаговый рецепт описаны на канале в YouTube "Кухня как релакс".
"Ну а уж о том, что он вкусный, то словами не описать! Рулет по этому рецепту не трескается, а очень эластичный, влажный! Суперский рецепт!" - отметил автор рецепта.
Ингредиенты для теста для коржа и начинки:
Ингредиенты для крема "Пломбир" на сметане:
Приготовление:
Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
Как приготовить торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
Готовим торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
Как приготовить торт "Слеза пантеры" (фото: скриншот)
Все, тортик готов. Приятного аппетита!
Видео: рецепт торта "Слеза пантеры"
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить торт "Наполеон" без выпечки всего за 20 минут и публиковали простой рецепт.
А также писали, как приготовить торт "Три шоколада" вообще за 15 минут, и тоже без выпекания.