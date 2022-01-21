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Як приготувати соковитий шоколадно-чорний торт "Сльоза пантери": суперський рецепт

Автор: Володимир Костирін

Любителів ніжних кремових тортів-рулетів з начинкою з фруктів неодмінно зацікавить торт "Сльоза пантери", який ще відомий під назвою "Слонова сльоза". Цю шоколадно-чорну смакоту з білосніжним кремом можна приготувати без зусиль за нехитрим рецептом, і рулет вийде соковитим і просто приголомшливим.

Що для цього потрібно і покроковий рецепт описані на каналі в YouTube "Кухня як релакс".

"Ну а вже про те, що він смачний, то словами не описати! Рулет за цим рецептом не тріскається, а дуже еластичний, вологий! Суперський рецепт!" - зазначив автор рецепту.

Як приготувати торт "Сльоза пантери"

Інгредієнти для тіста для коржа і начинки:

  • цукор (100 грамів)
  • яйця (2 штуки)
  • какао (2 столові ложки)
  • розпушувач (1/3 чайної ложки)
  • борошно (70 грамів)
  • олія - без запаху (1,5 столові ложки)
  • вода - окріп (1,5 столові ложки)
  • банани (3 штуки)
  • шоколадна глазур (на смак)

Інгредієнти для крему "Пломбір" на сметані:

  • сметана (225 міліграмів)
  • яйця (2 штуки)
  • цукор (80 грамів)
  • борошно (1,5 столової ложки)
  • кукурудзяний крохмаль (0,5 столової ложки)
  • вершкове масло (180 грамів)

Приготування:

  • спочатку в тару поміщаємо сирі яйця і зверху насипаємо цукор, після чого за допомогою блендера перемішуємо до однорідної білої маси

Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)

  • в іншу тару насипаємо борошно та інші сухі інгредієнти - какао плюс розпушувач - і перемішуємо лопаткою
  • потім цю суху масу насипаємо в підготовлену "кашку" з яєчної маси в першій посуді. Знову все мішаємо, потім виливаємо олію без запаху й окріп, знову перемішуємо
  • отриману масу поміщаємо на жарівку на папір (пергамент) для випічки, відправляємо в духовку і випікаємо 10 хвилин при температурі 170 градусів

Як приготувати торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)

  • діставши з духовки, відокремлюємо використаний папір і накручуємо на кухонну качалку, попередньо обгорнуту тканиною або папером (щоб наш корж не злипався і прийняв потрібну форму), після чого залишаємо до повного охолодження

Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)

  • очищаємо банани від шкірки та розрізаємо так, щоб разом вони підходили під довжину коржа
  • поверхню для формування торта посипаємо цукровою пудрою, зверху розкладаємо наш корж, і його умащуємо кремом "Пломбір", розподіляючи по всьому периметру не надто товстим шаром
  • далі по центру розкладаємо банани в одну лінію і закручуємо форму

Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)

  • зверху заливаємо шоколадною глазур'ю. Даємо повністю охолонути крему (можна поставити на 3 години на холод)

Як приготувати торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)

Все, тортик готовий. Смачного!

Відео: рецепт торта "Сльоза пантери"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати торт "Наполеон" без випічки лише за 20 хвилин і публікували простий рецепт.

А також писали, як приготувати торт "Три шоколади" взагалі за 15 хвилин, і теж без випікання.

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