Як приготувати соковитий шоколадно-чорний торт "Сльоза пантери": суперський рецепт

Любителів ніжних кремових тортів-рулетів з начинкою з фруктів неодмінно зацікавить торт "Сльоза пантери", який ще відомий під назвою "Слонова сльоза". Цю шоколадно-чорну смакоту з білосніжним кремом можна приготувати без зусиль за нехитрим рецептом, і рулет вийде соковитим і просто приголомшливим.
Що для цього потрібно і покроковий рецепт описані на каналі в YouTube "Кухня як релакс".
"Ну а вже про те, що він смачний, то словами не описати! Рулет за цим рецептом не тріскається, а дуже еластичний, вологий! Суперський рецепт!" - зазначив автор рецепту.
Інгредієнти для тіста для коржа і начинки:
Інгредієнти для крему "Пломбір" на сметані:
Приготування:
Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
Як приготувати торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
Як приготувати торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
Все, тортик готовий. Смачного!
Відео: рецепт торта "Сльоза пантери"
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати торт "Наполеон" без випічки лише за 20 хвилин і публікували простий рецепт.
А також писали, як приготувати торт "Три шоколади" взагалі за 15 хвилин, і теж без випікання.