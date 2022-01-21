Як приготувати соковитий шоколадно-чорний торт "Сльоза пантери": суперський рецепт
Любителів ніжних кремових тортів-рулетів з начинкою з фруктів неодмінно зацікавить торт "Сльоза пантери", який ще відомий під назвою "Слонова сльоза". Цю шоколадно-чорну смакоту з білосніжним кремом можна приготувати без зусиль за нехитрим рецептом, і рулет вийде соковитим і просто приголомшливим.
Що для цього потрібно і покроковий рецепт описані на каналі в YouTube "Кухня як релакс".
"Ну а вже про те, що він смачний, то словами не описати! Рулет за цим рецептом не тріскається, а дуже еластичний, вологий! Суперський рецепт!" - зазначив автор рецепту.
Як приготувати торт "Сльоза пантери"
Інгредієнти для тіста для коржа і начинки:
- цукор (100 грамів)
- яйця (2 штуки)
- какао (2 столові ложки)
- розпушувач (1/3 чайної ложки)
- борошно (70 грамів)
- олія - без запаху (1,5 столові ложки)
- вода - окріп (1,5 столові ложки)
- банани (3 штуки)
- шоколадна глазур (на смак)
Інгредієнти для крему "Пломбір" на сметані:
- сметана (225 міліграмів)
- яйця (2 штуки)
- цукор (80 грамів)
- борошно (1,5 столової ложки)
- кукурудзяний крохмаль (0,5 столової ложки)
- вершкове масло (180 грамів)
Приготування:
- спочатку в тару поміщаємо сирі яйця і зверху насипаємо цукор, після чого за допомогою блендера перемішуємо до однорідної білої маси
Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
- в іншу тару насипаємо борошно та інші сухі інгредієнти - какао плюс розпушувач - і перемішуємо лопаткою
- потім цю суху масу насипаємо в підготовлену "кашку" з яєчної маси в першій посуді. Знову все мішаємо, потім виливаємо олію без запаху й окріп, знову перемішуємо
- отриману масу поміщаємо на жарівку на папір (пергамент) для випічки, відправляємо в духовку і випікаємо 10 хвилин при температурі 170 градусів
Як приготувати торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
- діставши з духовки, відокремлюємо використаний папір і накручуємо на кухонну качалку, попередньо обгорнуту тканиною або папером (щоб наш корж не злипався і прийняв потрібну форму), після чого залишаємо до повного охолодження
Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
- очищаємо банани від шкірки та розрізаємо так, щоб разом вони підходили під довжину коржа
- поверхню для формування торта посипаємо цукровою пудрою, зверху розкладаємо наш корж, і його умащуємо кремом "Пломбір", розподіляючи по всьому периметру не надто товстим шаром
- далі по центру розкладаємо банани в одну лінію і закручуємо форму
Готуємо торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
- зверху заливаємо шоколадною глазур'ю. Даємо повністю охолонути крему (можна поставити на 3 години на холод)
Як приготувати торт "Сльоза пантери" (фото: скріншот)
Все, тортик готовий. Смачного!
Відео: рецепт торта "Сльоза пантери"
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати торт "Наполеон" без випічки лише за 20 хвилин і публікували простий рецепт.
А також писали, як приготувати торт "Три шоколади" взагалі за 15 хвилин, і теж без випікання.