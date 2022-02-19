Как приготовить сахарный пирог по особой технологии: понравится всей семье

Сладкая и ароматная выпечка - это то, что нужно для хорошего настроения. Незабываемым станет сахарный пирог, который готовится по особой технологии. Десерт идеально подойдет для чаепития со всей семьей.
Рецептом приготовления поделились на странице "elena_bronislavovna" в Instagram.
Отметим, что тесто для десерта должно постоять в несколько этапов, ведь только тогда оно будет действительно мягким и с хрустящей корочкой.
Для приготовления потребуется следующие ингредиенты:
Для штрейзеля требуется:
Способ приготовления:
Сначала замесите тесто на теплом молоке из указанных ингредиентов. Оно должно получиться очень мягким и липким. После этого оставьте его в теплом месте на 1 час.
Далее смажьте руки маслом и разделите тесто по всей поверхности формы и оставьте 20-30 минут.
Для приготовления штрейзеля возьмите очень холодное сливочное масло и перетрите его с сахаром в крошку.
Затем в основе из теста сделайте углубление до дна и посыпьте сверху штрейзелем.
Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Когда пирог будет готов, то залейте сливками и поставьте в духовку еще на 10 минут.
Десерт можно пробовать в теплом, и в холодном виде.
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