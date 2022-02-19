Как приготовить сахарный пирог по особой технологии: понравится всей семье

Отметим, что тесто для десерта должно постоять в несколько этапов, ведь только тогда оно будет действительно мягким и с хрустящей корочкой.

Для приготовления потребуется следующие ингредиенты:

мука - 250 г;

молоко - 100 г;

сливочное масло мягкое - 100 г;

яйцо - 2 шт;

сахар - 1 ч. л;

соль - щепотка;

дрожжи прессованные - 10 г (сухие 3);

цедра любая;

ваниль;

Для штрейзеля требуется:

холодное сливочное масло - 50 г;

сахар - 150 г;

сливки любой жирности - 200 г.

Способ приготовления:

Сначала замесите тесто на теплом молоке из указанных ингредиентов. Оно должно получиться очень мягким и липким. После этого оставьте его в теплом месте на 1 час.

Далее смажьте руки маслом и разделите тесто по всей поверхности формы и оставьте 20-30 минут.

Для приготовления штрейзеля возьмите очень холодное сливочное масло и перетрите его с сахаром в крошку.

Затем в основе из теста сделайте углубление до дна и посыпьте сверху штрейзелем.

Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Когда пирог будет готов, то залейте сливками и поставьте в духовку еще на 10 минут.

Десерт можно пробовать в теплом, и в холодном виде.

Рецепт сахарного пирога (instagram.com/elena_bronislavovna)