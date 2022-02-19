Як приготувати цукровий пиріг за особливою технологією: сподобається усій родині

Солодка та ароматна випічка - це те, що потрібно для гарного настрою. Також незабутнім стане цукровий пиріг, який готується за особливою технологією. Десерт ідеально підійде для чаювання зі всією родиною.
Рецептом приготування поділились на сторінці "elena_bronislavovna" в Instagram.
Зазначимо, що тісто для десерту повинно постояти в декілька етапів, адже тільки тоді воно буде дійсно м'яким і з хрусткою скоринкою.
Для приготування потрібно наступні інгредієнти:
Для штрейзеля потрібно:
Спосіб приготування:
Спочатку замісіть тісто на теплому молоці із зазначених інгредієнтів. Воно має вийти дуже м'яким та липким. Після цього залишіть його у теплому місці на 1 годину.
Далі змастіть руки олією та розділіть тісто по усій поверхні форми та залиште 20-30 хвилин.
Для приготування штрейзеля візьміть дуже холодне вершкове масло та перетріть його із цукром в крихту.
Потім в основі з тіста зробіть заглиблення до дна та посипте зверху штрейзелем.
Випікати 30 хвилин за температури 180 градусів. Коли пиріг буде готовий, то залийте вершками та поставте в духовку ще на 10 хвилин.
Десерт можна куштувати в теплому, і в холодному вигляді.
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