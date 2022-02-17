Рецепт вкуснейшей запеканки с бананами без сахара: получается у всех

Запеканку любят многие из нас. Это лакомство можно сделать еще более полезным, если у вас есть дома бананы.

Запеканка без сахара и муки высшего сорта делается очень легко!

"И да, сахара нет, но запеканка будет сладкой, особенно если вы используете очень спелые бананы!" - описала рецепт кулинар.

Ингредиенты

2 банана

50 г меда или сиропа агавы

2 крупных яйца

щепотка соли

400 г мягкого творога

100 г цельнозерновой пшеничной муки

1/2 ч. ложки соды

100 г изюма

Пошаговый рецепт приготовления

В блендере взбейте бананы с яйцами, медом и солью. Добавьте творог, муку и соду, взбейте до однородной смеси. В конце добавьте изюм и аккуратно перемешайте.

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Выпекайте в духовке 1 час при температуре 185 градусов. Готовую запеканку полностью охладить. Приятного аппетита!

Запеканка с бананами без сахара (фото: instagram.com/treskablog)