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Рецепт вкуснейшей запеканки с бананами без сахара: получается у всех

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Четверг 17 февраля 2022 18:54
Рецепт вкуснейшей запеканки с бананами без сахара: получается у всех Фото: Рецепт запеканки с бананами без сахара (pixabay.com)
Автор: Styler

Запеканку любят многие из нас. Это лакомство можно сделать еще более полезным, если у вас есть дома бананы.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Дарья Дорошкевич в своем Instagram.

Запеканка без сахара и муки высшего сорта делается очень легко!

"И да, сахара нет, но запеканка будет сладкой, особенно если вы используете очень спелые бананы!" - описала рецепт кулинар.

Ингредиенты

  • 2 банана
  • 50 г меда или сиропа агавы
  • 2 крупных яйца
  • щепотка соли
  • 400 г мягкого творога
  • 100 г цельнозерновой пшеничной муки
  • 1/2 ч. ложки соды
  • 100 г изюма

Пошаговый рецепт приготовления

В блендере взбейте бананы с яйцами, медом и солью. Добавьте творог, муку и соду, взбейте до однородной смеси. В конце добавьте изюм и аккуратно перемешайте.

Выпекайте в духовке 1 час при температуре 185 градусов. Готовую запеканку полностью охладить. Приятного аппетита!

Рецепт вкуснейшей запеканки с бананами без сахара: получается у всехЗапеканка с бананами без сахара (фото: instagram.com/treskablog)

Читайте также, как приготовить запеканку, как в детском саду.

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