Как приготовить рождественскую кутью на современный манер: рецепт от ТВ-кулинара

Традиционное украинское блюдо кутья, которое в период Рождественских праздников обязательно должно присутствовать на столе, обычно готовят по устоявшемуся рецепту из пшеницы или ячменя, хотя многие экспериментируют и предпочитают добавлять свои способы ее приготовления, используя рис, гречку... Но есть вариант сделать кутью на современный манер, что наверняка придется молодежи по вкусу.

Известный телекулинар "Нового канала", шеф и эксперт реалити "На ножах" Алекс Якутов разработал новый рецепт кутьи - из кускуса и киноа, и поделился секретом приготовления.

"Нарежьте сыр и отправьте на сковородку гриль. Поджарьте с двух сторон до хрустящей корочки. Выложите прогретую кашу, сверху сыр халуми, орехи и финиковый сироп. Можете добавить зелень - кинзу, петрушку. Вкус получается сногсшибательным", - рассказал шеф-повар.

Все, блюдо готово! Теперь можно и к сыру халуми вернуться.

Как отметил эксперт, кутья, приготовленная таким современным способом, великолепно сочетается с сыром халуми, поэтому рекомендует подавать на Рождество именно с ним. Но вначале давайте рассмотрим сам рецепт блюда.

Напомним также, что недавно звездный повар дал полезный рецепт блюда, весьма актуального в новогодние и рождественские праздники, и рассказал, как приготовить похмельный ленивый суп.

Добавим, перед этим знаменитый украинский кулинар рассказала, из такой крупы получается самая вкусная кутья.