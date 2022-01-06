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Как приготовить рождественскую кутью на современный манер: рецепт от ТВ-кулинара

Автор: Владимир Костырин

Традиционное украинское блюдо кутья, которое в период Рождественских праздников обязательно должно присутствовать на столе, обычно готовят по устоявшемуся рецепту из пшеницы или ячменя, хотя многие экспериментируют и предпочитают добавлять свои способы ее приготовления, используя рис, гречку... Но есть вариант сделать кутью на современный манер, что наверняка придется молодежи по вкусу.

Известный телекулинар "Нового канала", шеф и эксперт реалити "На ножах" Алекс Якутов разработал новый рецепт кутьи - из кускуса и киноа, и поделился секретом приготовления.

Как отметил эксперт, кутья, приготовленная таким современным способом, великолепно сочетается с сыром халуми, поэтому рекомендует подавать на Рождество именно с ним. Но вначале давайте рассмотрим сам рецепт блюда.

Как приготовить кутью из кускуса и киноа

Ингридиенты:

  • кускус израильский Птитим - 100 грамм;
  • киноа - 50 грамм;
  • вяленый банан - 4 штуки;
  • сушеные персики или манго - 50 грамм;
  • белый изюм без косточки - 50 грамм;
  • орехи (грецкий, фундук, кешью) - 100 грамм;
  • кленовый или финиковый сироп - 3 столовые ложки;
  • узвар на яблоках - 80 миллилитров.

Приготовление:

  1. Сначала следует отварить кускус, затем остудить.
  2. Киноа нужно приваривать до хруста.
  3. Далее, нарезаем вяленый банан и сухофрукты, очищаем орехи.
  4. Птитим идет на сковороду или сотейник, и прогревается вместе с киноа, наливается узвар, чтобы кутья немного прокипела. После - добавляем сухофрукты. Отметим, что по итогу жидкости должно быть немного, словно вы добавили какой-то соус.
  5. Выкладываем кутью, сверху посыпаем орехами и поливаем финиковым сиропом.

Шеф-повар Алекс Якутов (фото: novy.tv)

Все, блюдо готово! Теперь можно и к сыру халуми вернуться.

"Нарежьте сыр и отправьте на сковородку гриль. Поджарьте с двух сторон до хрустящей корочки. Выложите прогретую кашу, сверху сыр халуми, орехи и финиковый сироп. Можете добавить зелень - кинзу, петрушку. Вкус получается сногсшибательным", - рассказал шеф-повар.

Приятного аппетита!

Напомним также, что недавно звездный повар дал полезный рецепт блюда, весьма актуального в новогодние и рождественские праздники, и рассказал, как приготовить похмельный ленивый суп.

Добавим, перед этим знаменитый украинский кулинар рассказала, из такой крупы получается самая вкусная кутья.

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Рождество