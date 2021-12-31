Как приготовить похмельный суп: звездный повар дал полезный рецепт первоянварского блюда

После бурной новогодней ночи утро или уже день 1 января, действительно, редко бывает добрым, и порой настолько, что даже ни оливье, ни холодец в рот не лезет. В этих ситуациях спасительным средством, которое приведет вас в норму, может стать суп. И не беда, если заранее блюдо не готово и сделать заказ с доставкой не получается - просто приготовьте ленивый суп.

Как это сделать, объяснил кулинарный гуру "Нового канала", шеф и эксперт реалити "На ножах" Алекс Якутов.

Эксперт, в первую очередь, тут посоветовал не выбрасывать холодец после новогоднего застолья, или по крайней мере оставить немножко для стратегических запасов на утро.

"Часто мясо съедают, а желе отправляют на помойку. А ведь это идеальный бульон, на котором быстро можно приготовить свежий супчик", - обратил внимание повар.

(Шеф-повар Алекс Якутов (фото: пресс-служба "Нового канала")

Как приготовить похмельный суп

Ингридиенты:

Холодец - остатки после Нового года

Огурец соленый - 2 штуки

Морковь - половинка

Лук - половинка

Чеснок - 3 зубчика

Перец халапеньо - по желанию

Помидоры свежие - 2 штуки

Соевый соус - 2 столовые ложки

Зеленый лук, кинза - по 2 столовые ложки

Лимонный сок - 5 грамм

Кориандр зерна - 0,3 чайной ложки

Зира зерна - 0,3 чайной ложки

Перец чили дробленый - на кончике чайной ложки

Черный перец зерна - 0,3 чайной ложки

Кардамон семена - 2 штуки

Лавровый лист - 1 штуку

Приготовление:

Сначала нужно нарезать морковку кубиком, мелко порезать чеснок и лук. Далее - отправляете в сотейник обжариваться на медленном огне. Не забудьте посолить. Специи следует перетереть в ступке и добавить в сотейник. Далее отправляете в сотейник мясо, которое нашли в холодильнике. Увидели копченую колбасу, буженину, утку или курицу после праздника - порезали и добавили. Вместе все обжарьте. Помидоры перебейте блендером до однородной массы (если имеются помидоры пилати - можно взять их). Отправляйте на сотейник, обжаривайте. Добавьте соевый соус, потом соленые огурцы. Протушите с томатами. Настало время для холодца - отправьте его в сотейник и немного проварите. Если у вас остался отварной рис, который вы готовили для салатов, можно взять одну жменю и добавить в суп. Нарежьте зелень и добавьте. Выдавите сок лимона. Посолите по вкусу.

Суп готов. Приятного аппетита!