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Як приготувати різдвяну кутю на сучасний манер: рецепт від ТБ-кулінара

Автор: Володимир Костирін

Традиційне українське блюдо кутя, яке в період Різдвяних свят обов'язково має бути присутнім на столі, зазвичай готують за усталеним рецептом з пшениці або ячменю, хоча багато хто експериментує і вважає за краще додавати свої способи її приготування, використовуючи рис, гречку... Але є варіант зробити кутю на сучасний манер, що напевно припаде молоді до смаку.

Відомий телекулінар "Нового каналу", шеф і експерт реаліті "На ножах" Алекс Якутов розробив новий рецепт куті - з кускусу і кіноа, і поділився секретом приготування.

Як зазначив експерт, кутя, приготована таким сучасним способом, чудово поєднується з сиром халумі, тому рекомендує подавати на Різдво саме з ним. Але спочатку розгляньмо сам рецепт страви.

Як приготувати кутю з кускусу і кіноа

Інгредієнти:

  • кускус ізраїльський Птітім - 100 грамів;
  • кіноа - 50 грамів;
  • в'ялений банан - 4 штуки;
  • сушені персики або манго - 50 грамів;
  • білі родзинки без кісточки - 50 грамів;
  • горіхи (волоський, фундук, кеш'ю) - 100 грамів;
  • кленовий або фініковий сироп - 3 столові ложки;
  • узвар на яблуках - 80 мілілітрів.

Приготування:

  1. Спочатку слід відварити кускус, потім остудити.
  2. Кіноа потрібно приварювати до хрускоту.
  3. Далі, нарізаємо в'ялений банан і сухофрукти, очищаємо горіхи.
  4. Птітім йде на сковороду або сотейник, і прогрівається разом з кіноа, наливається узвар, щоб кутя трохи прокипіла. Після - додаємо сухофрукти. Зауважимо, що у підсумку рідини повинно бути небагато, ніби ви додали якийсь соус.
  5. Викладаємо кутю, зверху посипаємо горіхами і поливаємо фініковим сиропом.

Шеф-кухар Алекс Якутов (фото: novy.tv)

Все, страва готова! Тепер можна і до сиру халумі повернутися.

"Наріжте сир і відправте на сковорідку гриль. Підсмажте з двох сторін до хрусткої скоринки. Викладіть прогріту кашу, зверху сир халумі, горіхи та фініковий сироп. Можете додати зелень - кінзу, петрушку. Смак виходить карколомним", - розповів шеф-кухар.

Смачного!

Нагадаємо також, що нещодавно зірковий кухар дав корисний рецепт страви, вельми актуальної в новорічні та різдвяні свята, і розповів, як приготувати похмільний ледачий суп.

Додамо, перед цим знаменитий український кулінар розповіла, з такої крупи виходить найсмачніша кутя.

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Різдво