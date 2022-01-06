Як приготувати різдвяну кутю на сучасний манер: рецепт від ТБ-кулінара

Традиційне українське блюдо кутя, яке в період Різдвяних свят обов'язково має бути присутнім на столі, зазвичай готують за усталеним рецептом з пшениці або ячменю, хоча багато хто експериментує і вважає за краще додавати свої способи її приготування, використовуючи рис, гречку... Але є варіант зробити кутю на сучасний манер, що напевно припаде молоді до смаку.

Відомий телекулінар "Нового каналу", шеф і експерт реаліті "На ножах" Алекс Якутов розробив новий рецепт куті - з кускусу і кіноа, і поділився секретом приготування.

"Наріжте сир і відправте на сковорідку гриль. Підсмажте з двох сторін до хрусткої скоринки. Викладіть прогріту кашу, зверху сир халумі, горіхи та фініковий сироп. Можете додати зелень - кінзу, петрушку. Смак виходить карколомним", - розповів шеф-кухар.

Все, страва готова! Тепер можна і до сиру халумі повернутися.

Як зазначив експерт, кутя, приготована таким сучасним способом, чудово поєднується з сиром халумі, тому рекомендує подавати на Різдво саме з ним. Але спочатку розгляньмо сам рецепт страви.

Нагадаємо також, що нещодавно зірковий кухар дав корисний рецепт страви, вельми актуальної в новорічні та різдвяні свята, і розповів, як приготувати похмільний ледачий суп.

Додамо, перед цим знаменитий український кулінар розповіла, з такої крупи виходить найсмачніша кутя.