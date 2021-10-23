Как приготовить обалденный десерт за 15 минут: легкий пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Кукурузный крахмал 60 г

Сахар 30 г

Молоко 170 мл

Соль – щепотка

Декор или вкусовые добавки – по желанию

Способ приготовления

Возьмите сахар, щепотку соли и кукурузный крахмал. Смешайте их в одной емкости. Молоко немного нагрейте и добавьте теплым к смеси. Перемешайте до полного растворения всех ингредиентов.

Кстати, вместо кукурузного крахмала можно использовать рисовую муку.

Полученную смесь выливаем через сито в сотейник или кастрюлю с толстым дном. Комочков быть не должно. Ставим на огонь и при постоянном помешивании доводим смесь до однородной массы. Она должна быть эластичной и густой.

После этого выкладываем массу на тарелку или миску и даем немного остыть. Когда масса остынет до комфортной для рук температуры, начинаем вымешивать.

Масса должна напоминать пластилин. Скручиваем из него идеальные шарики и оформляем их посыпками или украшениями. Можно использовать пищевые красители и ароматизаторы, чтобы разнообразить. Также можно шарики обвалять в кокосовой стружке, какао или мелко натертых орехах.

Как приготовить молочные шарики за 15 минут