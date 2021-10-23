UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как приготовить обалденный десерт за 15 минут: легкий пошаговый рецепт

Автор: Анна Шиканова

Легкий и воздушный десерт из минимального количества ингредиентов порадует ваших близких в холодный день. Такой десерт можно приготовить вместе с детьми и совсем недавно этот рецепт стал очень популярным в TikTok.

Как приготовить молочные шарики буквально за 15 минут – читайте в материале ниже.

Ингредиенты:

  • Кукурузный крахмал 60 г
  • Сахар 30 г
  • Молоко 170 мл
  • Соль – щепотка
  • Декор или вкусовые добавки – по желанию

Способ приготовления

Возьмите сахар, щепотку соли и кукурузный крахмал. Смешайте их в одной емкости. Молоко немного нагрейте и добавьте теплым к смеси. Перемешайте до полного растворения всех ингредиентов.

Кстати, вместо кукурузного крахмала можно использовать рисовую муку.

Полученную смесь выливаем через сито в сотейник или кастрюлю с толстым дном. Комочков быть не должно. Ставим на огонь и при постоянном помешивании доводим смесь до однородной массы. Она должна быть эластичной и густой.

После этого выкладываем массу на тарелку или миску и даем немного остыть. Когда масса остынет до комфортной для рук температуры, начинаем вымешивать.

Масса должна напоминать пластилин. Скручиваем из него идеальные шарики и оформляем их посыпками или украшениями. Можно использовать пищевые красители и ароматизаторы, чтобы разнообразить. Также можно шарики обвалять в кокосовой стружке, какао или мелко натертых орехах.

Как приготовить молочные шарики за 15 минут

Напомним, ранее мы писали о том, что Евгений Клоптенко поделился рецептом оладий из тыквы.

А также рассказывали о том, как приготовить самый полезный осенний суп – его едят во многих странах мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт