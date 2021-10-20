Клопотенко поделился рецептом оладий из тыквы: очень просто готовить!

В Украине сейчас сезон тыквы. Попробуйте приготовить из этого овоща оладьи по рецепту известного повара Евгения Клопотенко.

"Возьмите этот рецепт оладий на завтрак. В составе теста используем тыкву. Он круто вписывается по текстуре и по вкусу. А опционально можно полить оладьи медом, так они станут еще вкуснее. Цем", - описал рецепт Евгений.

Для приготовления оладий вам понадобится:

300 г тыквы

3 яйца

200 г муки

200 мл молока безлактозного или обычного

100 г сахара

масло для жарки

1 ч. л. разрыхлителя

мед (для подачи)

соль по вкусу

Перемешайте все ингредиенты в емкости и дайте им немного постоять. Потом жарьте на сковородке на подсолнечном масле до румяной корочки. Подавайте с медом! Приятного аппетита!