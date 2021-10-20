Клопотенко поделился рецептом оладий из тыквы: очень просто готовить!
Клопотенко дал рецепт оладьев из тыквы (Instagram/Klopotenko)
В Украине сейчас сезон тыквы. Попробуйте приготовить из этого овоща оладьи по рецепту известного повара Евгения Клопотенко.
Его известный гурман и повар опубликовал в своем Telegram-канале.
"Возьмите этот рецепт оладий на завтрак. В составе теста используем тыкву. Он круто вписывается по текстуре и по вкусу. А опционально можно полить оладьи медом, так они станут еще вкуснее. Цем", - описал рецепт Евгений.
Для приготовления оладий вам понадобится:
- 300 г тыквы
- 3 яйца
- 200 г муки
- 200 мл молока безлактозного или обычного
- 100 г сахара
- масло для жарки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- мед (для подачи)
- соль по вкусу
Перемешайте все ингредиенты в емкости и дайте им немного постоять. Потом жарьте на сковородке на подсолнечном масле до румяной корочки. Подавайте с медом! Приятного аппетита!
Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт крем-супа из тыквы с базиликом.