Як приготувати неймовірний десерт за 15 хвилин: легкий покроковий рецепт

Інгредієнт:

Кукурудзяний крохмаль 60 г

Цукор 30 г

Молоко 170 мл

Сіль-щіпка

Декор або смакові добавки - за бажанням

Спосіб приготування

Візьміть цукор, щіпку солі та кукурудзяний крохмаль. Змішайте їх в одній місткості. Молоко трохи нагрійте і додайте теплим до суміші. Перемішайте до повного розчинення всіх інгредієнтів.

До речі, замість кукурудзяного крохмалю можна використовувати рисове борошно.

Отриману суміш виливаємо через сито в сотейник або каструлю з товстим дном. Грудочок бути не повинно. Ставимо на вогонь і при постійному помішуванні доводимо суміш до однорідної маси. Вона повинна бути еластичною і густою.

Після цього викладаємо масу на тарілку або миску і даємо трохи охолонути. Коли маса охолоне до комфортної для рук температури, починаємо вимішувати.

Маса повинна нагадувати пластилін. Скручуємо з нього ідеальні кульки та оформляємо їх посипками або прикрасами. Можна використовувати харчові барвники та ароматизатори, щоб урізноманітнити. Також можна кульки обваляти в кокосовій стружці, какао або дрібно натертих горіхах.

Як приготувати молочні кульки за 15 хвилин