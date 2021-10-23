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Як приготувати неймовірний десерт за 15 хвилин: легкий покроковий рецепт

Автор: Анна Шиканова

Легкий і повітряний десерт з мінімальної кількості інгредієнтів порадує ваших близьких в холодний день. Такий десерт можна приготувати разом з дітьми й зовсім недавно цей рецепт став дуже популярним в TikTok.

Як приготувати молочні кульки буквально за 15 хвилин – читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнт:

  • Кукурудзяний крохмаль 60 г
  • Цукор 30 г
  • Молоко 170 мл
  • Сіль-щіпка
  • Декор або смакові добавки - за бажанням

Спосіб приготування

Візьміть цукор, щіпку солі та кукурудзяний крохмаль. Змішайте їх в одній місткості. Молоко трохи нагрійте і додайте теплим до суміші. Перемішайте до повного розчинення всіх інгредієнтів.

До речі, замість кукурудзяного крохмалю можна використовувати рисове борошно.

Отриману суміш виливаємо через сито в сотейник або каструлю з товстим дном. Грудочок бути не повинно. Ставимо на вогонь і при постійному помішуванні доводимо суміш до однорідної маси. Вона повинна бути еластичною і густою.

Після цього викладаємо масу на тарілку або миску і даємо трохи охолонути. Коли маса охолоне до комфортної для рук температури, починаємо вимішувати.

Маса повинна нагадувати пластилін. Скручуємо з нього ідеальні кульки та оформляємо їх посипками або прикрасами. Можна використовувати харчові барвники та ароматизатори, щоб урізноманітнити. Також можна кульки обваляти в кокосовій стружці, какао або дрібно натертих горіхах.

Як приготувати молочні кульки за 15 хвилин

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Євген Клоптенко поділився рецептом оладок з гарбуза.

А також розповідали про те, як приготувати найкорисніший осінній суп - його їдять у багатьох країнах світу.

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