Як приготувати неймовірний десерт за 15 хвилин: легкий покроковий рецепт

Легкий і повітряний десерт з мінімальної кількості інгредієнтів порадує ваших близьких в холодний день. Такий десерт можна приготувати разом з дітьми й зовсім недавно цей рецепт став дуже популярним в TikTok.
Як приготувати молочні кульки буквально за 15 хвилин – читайте в матеріалі нижче.
Візьміть цукор, щіпку солі та кукурудзяний крохмаль. Змішайте їх в одній місткості. Молоко трохи нагрійте і додайте теплим до суміші. Перемішайте до повного розчинення всіх інгредієнтів.
До речі, замість кукурудзяного крохмалю можна використовувати рисове борошно.
Отриману суміш виливаємо через сито в сотейник або каструлю з товстим дном. Грудочок бути не повинно. Ставимо на вогонь і при постійному помішуванні доводимо суміш до однорідної маси. Вона повинна бути еластичною і густою.
Після цього викладаємо масу на тарілку або миску і даємо трохи охолонути. Коли маса охолоне до комфортної для рук температури, починаємо вимішувати.
Маса повинна нагадувати пластилін. Скручуємо з нього ідеальні кульки та оформляємо їх посипками або прикрасами. Можна використовувати харчові барвники та ароматизатори, щоб урізноманітнити. Також можна кульки обваляти в кокосовій стружці, какао або дрібно натертих горіхах.
Як приготувати молочні кульки за 15 хвилин
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