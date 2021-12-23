Что приготовить на католический Сочельник: рецепты 3 основных блюд

Накануне католического Рождества, которое отмечают 25 декабря, принято собираться всей семьей на Сочельник за столом для трапезы, и вечером 24-го на стол по обычаям ставят 12 постных блюд, так как мясное до праздника христиане западного обряда не едят.

Что традиционно готовят на католический Святвечер, и рецепты топ-3 таких блюд - в материале ниже.

Как правило, на Сочельник должно быть на столе что-то из рыбы. Еще среди дюжины постных блюд обычно присутствуют овощи и фрукты (в частности - яблоки), салаты, грибные блюда, кутя или каша, а также вареники и постный борщ с различными начинками (особенно их любят готовить к праздничной трапезе украинцы - жители западных областей).

Рецепты 3 популярных блюд на католический Сочельник

Кутья с изюмом, маком и медом

Ингредиенты: пшеница (1 стакан), мак и грецкие орехи с изюмом (все по 100 грамм), мед (2 столовые ложки).

Приготовление: нужно отварить пшеницу до готовности, но важно - чтобы она не разваривалась. Мак стоит проварить 5-10 минут, после чего отцедить, затем - толочь в ступе. Грецкие орехи отправляем на сковородку и обжариваем на медленном огне, после чего их нужно ломать или покрошить, чтобы были маленькие кусочки. Изюм нужно обдать кипятком, слить воду, перебрать ягоды и отделить плодоножки.

После этого пшеницу, мак и орехи нужно смешать с медом и изюмом. Такую кутью, при желании, подают к столу с добавлением кураги, цукатов или чернослива.

Кутья с изюмом, маком и медом (фото: smachno.ua)

Постный борщ с ушками

Ингредиенты на борщ: свекла (3-4 штуки из расчета на 3 литра воды), морковь, корень петрушки, луковицы (1 штука для варки и 1 штука для зажарки), ароматный перец и черный перец (по 2-3 горошины), уксус или лимонный сок (1-2 столовые ложки), грибной отвар от начинки для ушек, соль (по вкусу).

Ингредиенты для ушек: тесто (как на вареники), сушеные грибы (50-70 грамм, лучше использовать белые или комбинировать), сухари (2 столовые ложки), масло для жарки, соль и перец (по вкусу).

Приготовление: свеклу для борща чистят и натирают на большой терке, заливают водой и добавляют туда морковь, а также петрушку и разрезанную на две части луковицу. Варится все на медленном огне. После закипания добавляем горошины перца, а также лавровые листья. Затем - варим до готовности моркови. Выключив огонь, нужно оставить борщ настаиваться на несколько часов.

После этого борщ нужно отцедить и добавить грибной отвар, а также зажарку с лука, и снова отправить на огонь до кипения. Потом добавить лимонный сок или уксус, солим и перчим.

Для приготовления ушек (тесто - 1 столовая ложка муки на 60-70 грамм воды с щепоткой соли) сначала отвариваем грибы, которые предварительно отмачивают несколько часов в воде. Этот отвар из грибов используют для борща. Также следует отцедить грибы и смолоть на мясорубке. Лук измельчить и жарить на масле. Отдельно также жарят грибы, добавляя к ним лук, сухари, соль и перец. Этим фаршем нужно начинять ушки. Сам борщ на стол подается в горячем виде с ушками в тарелке, и при желании можно добавить также чеснок.

Постный борщ с ушками (фото: easy-cooking.com.ua)

Салат с креветками

Ингредиенты: авокадо (1 штука), помидоры (1-2 штуки), креветки (300 грамм), листья зеленого салата, оливковое масло, сок лимона, соль (по вкусу).

Приготовление: нарезаем помидоры, авокадо чистим и удаляем косточку, нарезаем кусочками. Креветки доводятся до готовности.

Зеленый салат можно порвать вручную и выложить на тарелку. Сверху кладем овощи и креветки. Для заправки нужно смешать растительное масло, лимонный сок. Перчим и солим по вкусу.

Салат с креветками (фото: Shutterstock)

Приятного аппетита!