З чого приготувати густий плавлений сир: знадобляться прості інгредієнти
Якісний плавлений сир зараз важко знайти на полицях магазинів. Приготувати ніжний та м`який плавлений сир дуже легко. Для приготування краще використовувати домашній сир та молоко, з ним сир вийде в рази смачнішим.
Рецептом плавленого сиру поділився популярний шеф-кухар Василь Мішлен (vasilymishlen) в Instagram.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- кисломолочний сир високої жирності - 600 г;
- молоко високої жирності - 150 мл;
- яйця - 1 шт;
- сода - 0,5 ч. л;
- сіль - 1 ч. л;
- масло вершкове - 30 г.
Спосіб приготування:
Спочатку у мисці змішайте сир, молоко, яйця, соду та сіль.
Далі збийте блендером та поставте на водяну баню.
Через 2 хвилин додайте вершкове масло. Масу постійно помішуйте вінчиком до повного розтоплення сиру – приблизно 10 хвилин.
Після цього отриману масу перелийте в банку чи контейнер та поставте у холодильник на 24 години.
Зазначимо, чим довше стоятиме сир у холодильнику, тим густішим буде.
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