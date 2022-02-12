Сырные палочки в необычной панировке: оторваться невозможно!
Сырные палочки сейчас стали очень популярны и их подают в качестве горячей закуски во многих кафе. Такие палочки любят дети, и взрослые и они стоят на одной позиции с нагетсами и снеками.
Но большинство хозяек не берутся за приготовление таких палочек, так как боятся неудач. Как приготовить сырные палочки в необычной панировке – читайте ниже.
На приготовлении вкусных сырных палочек вам понадобится не более 30 минут. Выбирайте для блюда сыр моцарела – он хорошо держит форму, а в горячем виде тягучий и вкусный.
Ингредиенты для панировки можно менять по своему вкусу. Также кулинары рекомендуют экспериментировать со специями и соусами для палочек.
Ингредиенты:
- Картофельные чипсы – 100 г
- Мука – 2 ст. ложки
- Паприка – 1 ч. ложка
- Сушеный зеленый лук – 2 ч. ложки
- Сушеный репчатый лук – 1 ч. ложка
- Соль – по вкусу
- Яйца – 2 шт.
- Сыр – 200 г
- Растительное масло – 1 стакан
Способ приготовления
Чипсы сложите в пакет, плотно завяжите и измельчите с помощью скалки. А потом переместите смесь в широкую и глубокую миску.
Смешайте в другой миске муку и специи. Еще в одной емкости взбейте яйца для панировки.
Сыр нарежьте полосками или кубиками – как вам больше нравится. Обваляйте каждый кусочек в муке, потом окуните его в яйца. А в конце – обваляйте в чипсах. Повторите процедуру еще раз.
Масло разогрейте в глубокой сковороде. Обжаривайте сырные палочки до золотистого цвета 3-5 минут. Переворачивайте, чтобы они прожарились с каждой стороны.
При подаче на стол посыпьте свежей зеленью и приготовьте соус.
Кстати! Самый вкусный соус для сырных палочек считается клюквенный.
Для него понадобится:
- замороженная клюква 100-120 г
- Сахар – 50 г
- Сок апельсина и цедра – 1 шт.
С апельсина снимите цедру и выдавите 100-150 мл сока. Насыпьте в ковшик клюкву, залейте через сито сок, добавьте сахар и цедру. Доведите до кипения и дайте на медленном огне повариться под крышкой 30 минут.
Потом вынимайте цедру и дайте настояться минут 10.
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