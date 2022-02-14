Як приготувати гуляш по швидкому рецепту 1956 року: кулінар поділився секретами

Гуляш - це національне блюдо в Угорщині та Чехії. Воно готується зі шматочків м'яса з картоплею, цибулею і спеціями. Ця страва вважається найкращим способом зігрітися взимку. А ще гуляш дуже популярний на Закарпатті й вважається родзинкою місцевих ресторанів.

Як приготувати гуляш за старим рецептом 1956 року, розповів кулінар Віталій Кривошеєв у Instagram.

Інгредієнт:

Яловичина 700 г

Ріпчаста цибуля 1шт

Томатна паста 3 ст. л з гіркою

Вода 800 мл

Вершкове масло

Рослинна олія

Лавровий лист

Чорний мелений перець

Спосіб приготування:

1. Ріпчасту цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням рослинної олії

2. Додаємо нарізану яловичину та обсмажуємо 20 хвилин

3. Посипаємо м'ясо борошном і обсмажуємо ще 5 хвилин

4. Заливаємо томатною пастою, розведеною в бульйоні або водою

5. Солимо, додаємо лавровий лист і чорний мелений перець

6. Виставляємо мінімальний вогонь і тушкуємо під закритою кришкою 1.5 години

7. Коли яловичина стане м'якою можна знімати з плити

8. Подаємо гуляш разом з пюре

9. Смачного

Цікаво! В Угорщині в гуляш обов'язково додають трохи сала - не більше 50-70 г, сушену червону солодку паприку - 5 ч. ложок і 1-2 болгарських перців.

Сало використовують замість вершкового масла - його ріжуть шматочками та витоплюють, а потім додають на сковороду цибулю.

Солодкої паприкою посипають м'ясо при обсмажуванні, а ось солодкий перець додають в процесі тушкування.