Як приготувати гуляш по швидкому рецепту 1956 року: кулінар поділився секретами
Гуляш - це національне блюдо в Угорщині та Чехії. Воно готується зі шматочків м'яса з картоплею, цибулею і спеціями. Ця страва вважається найкращим способом зігрітися взимку. А ще гуляш дуже популярний на Закарпатті й вважається родзинкою місцевих ресторанів.
Як приготувати гуляш за старим рецептом 1956 року, розповів кулінар Віталій Кривошеєв у Instagram.
Інгредієнт:
- Яловичина 700 г
- Ріпчаста цибуля 1шт
- Томатна паста 3 ст. л з гіркою
- Вода 800 мл
- Вершкове масло
- Рослинна олія
- Лавровий лист
- Чорний мелений перець
Спосіб приготування:
1. Ріпчасту цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням рослинної олії
2. Додаємо нарізану яловичину та обсмажуємо 20 хвилин
3. Посипаємо м'ясо борошном і обсмажуємо ще 5 хвилин
4. Заливаємо томатною пастою, розведеною в бульйоні або водою
5. Солимо, додаємо лавровий лист і чорний мелений перець
6. Виставляємо мінімальний вогонь і тушкуємо під закритою кришкою 1.5 години
7. Коли яловичина стане м'якою можна знімати з плити
8. Подаємо гуляш разом з пюре
9. Смачного
Цікаво! В Угорщині в гуляш обов'язково додають трохи сала - не більше 50-70 г, сушену червону солодку паприку - 5 ч. ложок і 1-2 болгарських перців.
Сало використовують замість вершкового масла - його ріжуть шматочками та витоплюють, а потім додають на сковороду цибулю.
Солодкої паприкою посипають м'ясо при обсмажуванні, а ось солодкий перець додають в процесі тушкування.
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