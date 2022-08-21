Как приготовить ароматный томатный соус на зиму: вкусный рецепт

Заготовить в конце лета запасы томатного соуса на зиму, чтобы в холодную пору года баловать себя и близких ароматными борщами и пиццей, подавать с этим важным овощным ингредиентом мясо и картофель фри, можно без всяких усилий по особому рецепту.

Способ приготовления закруток с вкусным томатным соусом описан на Telegram-канале " Дача. Сад и огород" .

Все, ваш томатный соус на зиму готов!

Вот что нам понадобится - ингредиенты :

Напомним, перед этим мы рассказывали, как приготовить салат из огурцов на зиму, и публиковали легкий рецепт вкусных закруток.

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