Как приготовить ароматный томатный соус на зиму: вкусный рецепт

Заготовить в конце лета запасы томатного соуса на зиму, чтобы в холодную пору года баловать себя и близких ароматными борщами и пиццей, подавать с этим важным овощным ингредиентом мясо и картофель фри, можно без всяких усилий по особому рецепту.
Способ приготовления закруток с вкусным томатным соусом описан на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Как смастерить овощной соус на основе томатов на зиму
Вот что нам понадобится - ингредиенты:
сами помидоры - 5 килограмм,
лук - 5 штук,
болгарский перец - 5 штук,
соль - 2,5 столовые ложки,
сахар - 1-1,5 стакана,
уксус - 100 миллилитров,
острый перец - 1 чайная ложка,
черный перец - 0,5 чайной ложки.
Как готовить томатный соус:
сначала нужно снять с помидоров кожицу,
затем все овощи следует нарезать достаточно крупно,
после этого их нужно отправить в большую кастрюлю и поставить на плиту,
тушить следует под закрытой крышкой примерно один час,
сняв с огня, нужно подождать до остывания массы,
лишнюю воду нужно слить и всю массу перетереть через сито,
после добавить в это пюре соль, сахар, черный и красный перцы, уксус,
снова потом нужно поставить на плиту и проварить около получаса.
Одновременно можно подготовить банки и крышки, их стерилизовать.
Кипящий соус нужно залить в банки и закрыть, потом перевернуть закрутки вверх дном и накрыть до полного остывания.