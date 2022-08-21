Як приготувати ароматний томатний соус на зиму: смачний рецепт

Заготовити наприкінці літа запаси томатного соусу на зиму, щоб в холодну пору року балувати себе і близьких ароматними борщами та піцою, подавати з цим важливим овочевим інгредієнтом м'ясо і картопля фрі, можна без жодних зусиль за особливим рецептом.

Спосіб приготування закруток зі смачним томатним соусом описаний на Telegram-каналі " Дача. Сад та город" .

Все, ваш томатний соус на зиму готовий!

Ось що нам знадобиться - інгредієнти :

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