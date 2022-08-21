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Як приготувати ароматний томатний соус на зиму: смачний рецепт

Фото: томатний соус на зиму можна приготувати за особливим рецептом (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Заготовити наприкінці літа запаси томатного соусу на зиму, щоб в холодну пору року балувати себе і близьких ароматними борщами та піцою, подавати з цим важливим овочевим інгредієнтом м'ясо і картопля фрі, можна без жодних зусиль за особливим рецептом.

Спосіб приготування закруток зі смачним томатним соусом описаний на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Як готувати овочевий соус на основі томатів на зиму

Ось що нам знадобиться - інгредієнти:

  • самі помідори - 5 кілограмів,
  • лук - 5 штук,
  • болгарський перець - 5 штук,
  • сіль - 2,5 столові ложки,
  • цукор - 1-1, 5 склянки,
  • оцет - 100 мілілітрів,
  • гострий перець - 1 чайна ложка,
  • чорний перець - 0,5 чайної ложки.

Як готувати томатний соус:

  • спочатку потрібно зняти з помідорів шкірку,
  • потім всі овочі слід нарізати досить крупно,
  • після цього їх потрібно відправити у велику каструлю і поставити на плиту,
  • тушкувати слід під закритою кришкою приблизно одну годину,
  • знявши з вогню, потрібно почекати до охолодження маси,
  • зайву воду потрібно злити і всю масу перетерти через сито,
  • після додати в це пюре сіль, цукор, чорний і червоний перці, оцет,
  • знову потім потрібно поставити на плиту і проварити близько пів години.
  • Одночасно можна підготувати банки і кришки, їх стерилізувати.
  • Киплячий соус потрібно залити в банки та закрити, потім перевернути закрутки догори дном і накрити до повного охолодження.

Все, ваш томатний соус на зиму готовий!

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як приготувати салат з огірків на зиму, і публікували легкий рецепт смачних закруток.

А також писали, як зберігати консервацію, щоб банки не здулися і не "постріляли".

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