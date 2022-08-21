Як приготувати ароматний томатний соус на зиму: смачний рецепт

Заготовити наприкінці літа запаси томатного соусу на зиму, щоб в холодну пору року балувати себе і близьких ароматними борщами та піцою, подавати з цим важливим овочевим інгредієнтом м'ясо і картопля фрі, можна без жодних зусиль за особливим рецептом.
Спосіб приготування закруток зі смачним томатним соусом описаний на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Як готувати овочевий соус на основі томатів на зиму
Ось що нам знадобиться - інгредієнти:
самі помідори - 5 кілограмів,
лук - 5 штук,
болгарський перець - 5 штук,
сіль - 2,5 столові ложки,
цукор - 1-1, 5 склянки,
оцет - 100 мілілітрів,
гострий перець - 1 чайна ложка,
чорний перець - 0,5 чайної ложки.
Як готувати томатний соус:
спочатку потрібно зняти з помідорів шкірку,
потім всі овочі слід нарізати досить крупно,
після цього їх потрібно відправити у велику каструлю і поставити на плиту,
тушкувати слід під закритою кришкою приблизно одну годину,
знявши з вогню, потрібно почекати до охолодження маси,
зайву воду потрібно злити і всю масу перетерти через сито,
після додати в це пюре сіль, цукор, чорний і червоний перці, оцет,
знову потім потрібно поставити на плиту і проварити близько пів години.
Одночасно можна підготувати банки і кришки, їх стерилізувати.
Киплячий соус потрібно залити в банки та закрити, потім перевернути закрутки догори дном і накрити до повного охолодження.