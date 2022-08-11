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Готовим салат из огурцов на зиму: легкий рецепт вкусных закруток

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 09:01
Готовим салат из огурцов на зиму: легкий рецепт вкусных закруток Коллаж РБК-Украина: закрутки с салатом из огурцов на зиму заготавливают с лета
Автор: Владимир Костырин

Чтобы побаловать себя и близких в холодный сезон вкусным салатом из огурцов, плодов летнего урожая, следует заранее заготовить консервацию. Сделать закрутки с такой "хрустящей" овощной смакотой можно по особому рецепту, что не займет много времени и усилий, а результаты вас приятно порадуют.

Способ приготовления консервации с салатом из огурцов описан в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Как на зиму приготовить салат из огурцов

Что нам понадобится - ингредиенты:

  • сами огурцы летнего урожая - 4,5 килограмм
  • лук - 1 килограмм
  • чеснок - 7 зубцов
  • болгарский перец - 10 штук
  • зелень укропа - 20 грамм
  • подсолнечное масло (рафинированное) - 450 миллилитров
  • уксус (6%) - 100 миллилитров
  • соль - 30 грамм
  • сахар - 60 грамм
  • горчица горошком - 7 чайных ложек.

Как готовить - рецепт:

  • огурцы следует разрезать на части
  • лук нарезается кольцами
  • чеснок следует пропустить через пресс или мелкую терку
  • укроп мелко нарезается
  • перец нужно очистить от семян и порезать кольцами
  • вся эта порезка отправляется в кастрюлю и перемешивается
  • туда же добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло - снова перемешивается
  • такая смесь должна настояться в течение 1 часа
  • потом отправляем кастрюлю на плиту на огонь, и после того, как она закипит, нужно еще варить 15 минут
  • готовый продукт следует разложить в банки, предварительно простерилизованные, добавив по 1 чайной ложке горчицы в каждую банку - после чего нужно закатывать.

Вуаля, ваш салат из огурцов на зиму - готов!

Также перед этим мы рассказывали о рецепте и способе консервирования и других салатов на зиму из свежих летних овощей.

К слову, рекомендуем вам также почитать, как на зиму делать закрутки, чтобы банки с огурцами не "стреляли".

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