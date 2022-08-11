Готовим салат из огурцов на зиму: легкий рецепт вкусных закруток
Коллаж РБК-Украина: закрутки с салатом из огурцов на зиму заготавливают с лета
Чтобы побаловать себя и близких в холодный сезон вкусным салатом из огурцов, плодов летнего урожая, следует заранее заготовить консервацию. Сделать закрутки с такой "хрустящей" овощной смакотой можно по особому рецепту, что не займет много времени и усилий, а результаты вас приятно порадуют.
Способ приготовления консервации с салатом из огурцов описан в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Как на зиму приготовить салат из огурцов
Что нам понадобится - ингредиенты:
- сами огурцы летнего урожая - 4,5 килограмм
- лук - 1 килограмм
- чеснок - 7 зубцов
- болгарский перец - 10 штук
- зелень укропа - 20 грамм
- подсолнечное масло (рафинированное) - 450 миллилитров
- уксус (6%) - 100 миллилитров
- соль - 30 грамм
- сахар - 60 грамм
- горчица горошком - 7 чайных ложек.
Как готовить - рецепт:
- огурцы следует разрезать на части
- лук нарезается кольцами
- чеснок следует пропустить через пресс или мелкую терку
- укроп мелко нарезается
- перец нужно очистить от семян и порезать кольцами
- вся эта порезка отправляется в кастрюлю и перемешивается
- туда же добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло - снова перемешивается
- такая смесь должна настояться в течение 1 часа
- потом отправляем кастрюлю на плиту на огонь, и после того, как она закипит, нужно еще варить 15 минут
- готовый продукт следует разложить в банки, предварительно простерилизованные, добавив по 1 чайной ложке горчицы в каждую банку - после чего нужно закатывать.
Вуаля, ваш салат из огурцов на зиму - готов!
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