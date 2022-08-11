Готовим салат из огурцов на зиму: легкий рецепт вкусных закруток

Чтобы побаловать себя и близких в холодный сезон вкусным салатом из огурцов, плодов летнего урожая, следует заранее заготовить консервацию. Сделать закрутки с такой "хрустящей" овощной смакотой можно по особому рецепту, что не займет много времени и усилий, а результаты вас приятно порадуют.

Способ приготовления консервации с салатом из огурцов описан в Telegram-канале " Дача. Сад и огород ".

Вуаля, ваш салат из огурцов на зиму - готов!

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