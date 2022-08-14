Как хранить консервацию, чтобы банки не вздулись и не "постреляли"
Банки с консервацией будут храниться долго, не сдуются и не "постреляют", если придерживаться определенных правил.
Как уберечь заготовки от порчи - читайте далее в материале Styler.
Как пишет Telegram "Дача. Сад и огород", правила консервации следует соблюдать от этапа выбора сырья для закруток.
Правильно подберите овощи и фрукты:
- Они должны быть крепкие, зрелые, но не переспелые.
- Не берите плоды с любыми дефектами.
- Выбирайте небольшие плоды.
- Любые плоды надо хорошо промыть и подвергнуть кратковременной обработке кипятком или паром.
Стерилизация банок и крышек
- И банки, и крышки сначала необходимо хорошо промыть теплым раствором пищевой соды (на один литр воды - одна чайная ложка соды).
- Крышки надо проварить несколько минут в кипящей воде.
- Для стерилизации банок существует несколько способов: на пару, кипячение, микроволновка, духовка.
Фото: Банки с консервацией будут храниться дольше, если соблюдать правила (pixabay)
Требуемая температура хранения:
- Пастеризованные соленья и маринованные продукты - 0-15 градусов.
- Непастеризованная продукция - 0-2 градуса.
- Напастеризовані варенье и джемы от 0 до 20 градусов.
Почему банки могут стрелять
Ошибки в рецептуре. При консервации огурцов все ингредиенты стоит добавлять в том количестве, в каком указано в рецепте, особенно это касается уксуса - главного консерванта.
Неправильная технология приготовления. Например, плохо вымытые овощи, листья хрена, зонтики укропа, зубчики чеснока и листочки ягодных деревьев; испорченные или перезревшие овощи.
Сразу забирать банки в погреб. Часто допускают одну ошибку: после закрутки сразу относят банки к месту их постоянного хранения.
Чтобы закрутки дольше стояли, их нужно поставить на крышки, укутать чем-то теплым и оставить в таком положении остывать примерно на сутки. Так увеличивается процесс пастеризации.
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