Приголомшливий салат на зиму з помідорами та цибулею: улетить на "раз-два"
В Україні триває літо, а з ним і період консервацій та заготовок на зиму. Зараз на ринках з'явилося багато помідорів, пропонуємо вам зробити з ними салат для холодної пори року.
Рецептом закуски поділилися у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".
Вам знадобляться
- Помідори 700 грамів
- Цибуля 1 штука
- Стручок гострого перцю 10 грамів
- Петрушка 10 грамів
- Часник 2 зубчики
- Перець запашний 6 штук
- Лавровий лист 2 штук
- Оцет 2 ст.л
- Вода 500 мл
- Цукор 1 ч. л.
- Сіль 2 ст. л.
Покроковий рецепт приготування
Підготуйте попередньо помідори, цибулю та всі додаткові компоненти для маринування. Візьміть необхідну тару, це 2 банки об'ємом по півлітра.
Банки помийте та простерилізуйте. Використовуйте щільні, м'ясисті помідори, наріжте вздовж по 4 частини. Цибулю наріжте тонкими смужками. Гіркий перець наріжте кільцями. На дно банок укладіть петрушку, часник та перець.
Далі помістіть часточки томатів, чергуючи їх із цибулею шарами.
Як зробити маринад
Закип'ятіть воду в каструлі, додайте цукор, перець, сіль, лаврове листя. Кип'ятіть 2 хвилини, а потім додайте оцет. Розлийте по банках. На вогонь поставте каструлю об'ємну, встановіть банку. Як закипить - пастеризуйте помідори 15 хв. Після цього банки затягніть кришками та переверніть.
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