Приголомшливий салат на зиму з помідорами та цибулею: улетить на "раз-два"

В Україні триває літо, а з ним і період консервацій та заготовок на зиму. Зараз на ринках з'явилося багато помідорів, пропонуємо вам зробити з ними салат для холодної пори року.

Рецептом закуски поділилися у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".