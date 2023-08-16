Потрясающий салат на зиму с помидорами и луком: улетает на "раз-два"
В Украине продолжается лето, а с ним и период консерваций и заготовок на зиму. Сейчас на рынках появилось много помидоров, предлагаем вам сделать с ними салат на холодное время года.
Рецептом закуски поделились в Telegram-канале "Домашня консервація. Кулинарія".
Вам понадобятся
- Помидоры 700 граммов
- Лук 1 штука
- Стручок острого перца 10 грамов
- Петрушка 10 граммов
- Чеснок 2 зубчика
- Перец душистый 6 штук
- Лавровый лист 2 штуки
- Уксус 2 ст.л.
- Вода 500 мл
- Сахар 1 ч.л.
- Соль 2 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовьте предварительно помидоры, лук и все дополнительные компоненты для маринования. Возьмите необходимую тару, это 2 банки объемом по поллитра.
Банки помойте и простерилизуйте. Используйте плотные, мясистые помидоры, нарежьте вдоль на 4 части. Лук нарежьте тонкими полосками. Горький перец нарежьте колечками. На дно банок уложите петрушку, чеснок и перец.
Далее поместите дольки томатов, чередуя их с луком слоями.
Как сделать маринад
Вскипятите воду в кастрюле, добавьте сахар, перец, соль, лавровые листья. Кипятите 2 минуты, а потом добавьте уксус. Разлейте по банкам. На огонь поставьте объемную кастрюлю, установите банку. Как закипит - пастеризуйте помидоры 15 мин. После этого банки затяните крышками и переверните.
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