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Потрясающий салат на зиму с помидорами и луком: улетает на "раз-два"

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Среда 16 августа 2023 10:28
Потрясающий салат на зиму с помидорами и луком: улетает на "раз-два" Фото: Салат из помидоров с луком (Домашня Консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

В Украине продолжается лето, а с ним и период консерваций и заготовок на зиму. Сейчас на рынках появилось много помидоров, предлагаем вам сделать с ними салат на холодное время года.

Рецептом закуски поделились в Telegram-канале "Домашня консервація. Кулинарія".

Вам понадобятся

  • Помидоры 700 граммов
  • Лук 1 штука
  • Стручок острого перца 10 грамов
  • Петрушка 10 граммов
  • Чеснок 2 зубчика
  • Перец душистый 6 штук
  • Лавровый лист 2 штуки
  • Уксус 2 ст.л.
  • Вода 500 мл
  • Сахар 1 ч.л.
  • Соль 2 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте предварительно помидоры, лук и все дополнительные компоненты для маринования. Возьмите необходимую тару, это 2 банки объемом по поллитра.

Банки помойте и простерилизуйте. Используйте плотные, мясистые помидоры, нарежьте вдоль на 4 части. Лук нарежьте тонкими полосками. Горький перец нарежьте колечками. На дно банок уложите петрушку, чеснок и перец.

Далее поместите дольки томатов, чередуя их с луком слоями.

Как сделать маринад

Вскипятите воду в кастрюле, добавьте сахар, перец, соль, лавровые листья. Кипятите 2 минуты, а потом добавьте уксус. Разлейте по банкам. На огонь поставьте объемную кастрюлю, установите банку. Как закипит - пастеризуйте помидоры 15 мин. После этого банки затяните крышками и переверните.

Раньше мы писали, как приготовить сырую аджику по рецепту Евгения Клопотенко.

Также узнайте, как правильно стерилизовать банки, чтобы консервация стояла.

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