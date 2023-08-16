Потрясающий салат на зиму с помидорами и луком: улетает на "раз-два"

В Украине продолжается лето, а с ним и период консерваций и заготовок на зиму. Сейчас на рынках появилось много помидоров, предлагаем вам сделать с ними салат на холодное время года.

Рецептом закуски поделились в Telegram-канале "Домашня консервація. Кулинарія".