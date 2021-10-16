Эти приемы на самом деле не защищают от микробов: перестаньте верить

Правило 5 секунд

Считается, что, если пища упала на пол и ее поднять быстрее, чем за 5 секунд – ее можно употреблять. Мол, микробы за короткий срок не успевают попасть на ваш бутерброд или яблоко. Но исследования показывают, что микроорганизмам хватит и одной секунды, чтобы обосноваться на поверхности вашей пищи. И чем дольше предмет находится на полу – тем больше микробов на нем собирается. Еду можно помыть или выбросить.

Касаться дверную ручку через рукав или платок

Создать барьер между кожей и микробами – это правильная идея. Но вот одежда для этого не подходит. Вся грязь, бактерии и вирусы, которые были на дверной ручке, останутся на вашей одежде и будут контактировать с вашей кожей, руками, волосами, телефоном, сумкой. Использовать можно одноразовую бумажную салфетку и стоит сложить ее в несколько раз, а потом просто выбросить. А руки – помыть.

Нажимать на кнопки лифта локтем или костяшками пальцев

Микробы также попадают на вашу одежду или пальцы, а оттуда – на ваши руки, лицо и другие участки тела. Есть смысл использовать одноразовую бумажную салфетку, а руки после – сразу же помыть.

Задерживать дыхание, если кто-то рядом чихнул или кашляет

Этот способ не убережет вас от заражения, если человек действительно болен и заразен. Задержать дыхание достаточно у вас все равно не получится, а мельчайшие капли вируса, слюны и мокроты все равно попадут в ваши дыхательные пути. И ваш нос – не единственный путь попадания вируса в организм. Инфекция может проникнуть через глаза или рот. Стоит соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и носить защитную маску, которая закрывает и нос, и рот.

Использование антибактериальных салфеток для поверхностей

Для каждой поверхности – новая салфетка. Если одной протереть стол, дверную ручку, выключатели и кнопки – то вы просто разнесете микробы по всем поверхностям. Чем дольше вы используете салфетку, тем больше на ней накапливается микроорганизмов, а вот антибактериального средства становится меньше.

Антисептик для рук

За последние полтора года санитайзеры стали нашими постоянными спутниками и кажется, что это 100% защиты. Увы, это не так. Антисептики не заменяют воду и мыло. Эффективность санитайзера на грязных поверхностях намного ниже. И трогать лицо после его использования все равно не рекомендуется. Если нет возможности вымыть руки, то протрите их сначала салфеткой, потом нанесите антисептик. И не используйте его каждые 15 минут – можно получить резистентность к микробам.