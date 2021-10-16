Ці прийоми насправді не захищають від мікробів: перестаньте вірити

Правило 5 секунд

Вважається, що, якщо їжа впала на підлогу і її підняти швидше, ніж за 5 секунд – її можна вживати. Мовляв, мікроби за короткий термін не встигають потрапити на ваш бутерброд або яблуко. Але дослідження показують, що мікроорганізмам вистачить і однієї секунди, щоб влаштуватися на поверхні вашої їжі. І чим довше предмет знаходиться на підлозі – тим більше мікробів на ньому збирається. Їжу можна помити або викинути.

Торкатися дверну ручку через рукав або хустку

Створення бар'єру між шкірою та мікробами - це правильна ідея. Але ось одяг для цього не підходить. Весь бруд, бактерії та віруси, які були на дверній ручці, залишаться на вашому одязі й будуть контактувати з вашою шкірою, руками, волоссям, телефоном, сумкою. Використовувати можна одноразову паперову серветку і варто скласти її в кілька разів, а потім просто викинути. А руки - помити.

Натискати на кнопки ліфта ліктем або кісточками пальців

Мікроби також потрапляють на ваш одяг або пальці, а звідти – на ваші руки, обличчя та інші ділянки тіла. Є сенс використовувати одноразову паперову серветку, а руки після – відразу ж помити.

Затримувати дихання, якщо хтось поруч чхнув або кашляє

Цей спосіб не вбереже вас від зараження, якщо людина дійсно хвора і заразна. Затримати дихання досить у вас все одно не вийде, а найдрібніші краплі вірусу, слини та мокротиння все одно потраплять у ваші дихальні шляхи. І ваш ніс - не єдиний шлях потрапляння вірусу в організм. Інфекція може проникнути через очі або рот. Варто дотримуватися дистанції в 1,5-2 метри та носити захисну маску, яка закриває і ніс, і рот.

Використання антибактеріальних серветок для поверхонь

Для кожної поверхні – нова серветка. Якщо однією протерти стіл, дверну ручку, вимикачі та кнопки – то ви просто рознесете мікроби по всіх поверхнях. Чим довше ви використовуєте серветку, тим більше на ній накопичується мікроорганізмів, а ось антибактеріального засобу стає менше.

Антисептик для рук

За останні півтора року санітайзери стали нашими постійними супутниками й здається, що це 100% захисту. На жаль, це не так. Антисептики не замінюють воду і мило. Ефективність санітайзера на брудних поверхнях набагато нижче. І чіпати обличчя після його використання все одно не рекомендується. Якщо немає можливості вимити руки, то протріть їх спочатку серветкою, потім нанесіть антисептик. І не використовуйте його кожні 15 хвилин – можна отримати резистентність до мікробів.