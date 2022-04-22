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Эти приемы помогут вырастить хороший урожай хрустящих огурцов

Фото: Как вырастить огурцы на огороде (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

При установлении стабильно теплой погоды придет время выращивать огурцы в открытом грунте. Можно как сеять семена прямо в землю, так и пересаживать рассаду.

Какие хитрости и приемы помогут собрать щедрый урожай огурцов - читайте ниже в нашем материале Styler.

Время посева

Не спешите с посевом и переносом рассады в открытый грунт. Лучше всего это делать уже в мае, когда установится стабильное тепло (в течение нескольких дней среднесуточная температура будет +12... +15 градусов).

Народные приметы говорят, что огурцы лучше всего сажать на Юрия, 6 мая. Но все же смотрите по погоде.

Выращиваем в горшке

Огурцы вырастут крепкими и удивят плодами, если при выращивании рассады постоянно увеличивать объем горшка. Не надо ждать, пока корни сплетутся в клубок.

Для взрослого куста огурцов нужен горшок с минимальным объемом 10 литров, а лучше все 20. Слишком маленькая емкость будет способствовать быстрой потере воды из субстрата, что приведет к большим колебаниям влажности и температуры в корневой зоне.

Много света

Для огурцов обеспечивается хороший свет. Растение не будет полноценно развиваться в тени или при слабом освещении

Выращиваем в теплице

Посадка в теплицы в пластиковые контейнеры - почти гарантированный способ собрать хороший урожай.

Почва в ящиках прогреется быстрее, чем на грядках, поэтому растение будет развиваться быстрее. Главное - вовремя поливать.

Ранее мы писали, когда надо сажать огурцы в открытый грунт.

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огурцы