Ці прийоми допоможуть виростити хороший урожай хрумких огірків

Час посіву

Не поспішайте з посівом і переносом розсади у відкритий грунт. Найкраще це робити вже у травні, коли встановиться стабільне тепло (протягом кількох днів середньодобова температура буде +12... +15 градусів).

Народні прикмети говорять, що огірки найкраще садити на Юрія, 6 травня. Але все ж дивіться по погоді.

Вирощуємо в горщику

Огірки виростуть міцними та здивують плодами, якщо при вирощуванні розсади постійно збільшувати обсяг горщика. Не треба чекати, поки коріння сплететься в клубок.

Для дорослого куща огірків треба горщик з мінімальним обсягом 10 літрів, а краще всі 20. Занадто маленька ємність сприятиме швидкій втраті води з субстрату, що призведе до великих коливань вологості та температури в кореневій зоні.

Багато світла

Для огірків забезпечується гарне світло. Рослина не буде повноцінно розвиватися в тіні або при слабкому освітленні

Вирощуємо в теплиці

Посадка у теплиці у пластикові контейнери - майже гарантований спосіб зібрати гарний урожай.

Грунт у ящиках прогріється швидше, ніж на грядках, тому рослина буде розвиватися швидше. Головне - вчасно поливати.