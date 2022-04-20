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Когда сажать огурцы, чтобы гарантированно получить щедрый урожай

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 14:59
Когда сажать огурцы, чтобы гарантированно получить щедрый урожай Фото: Когда сажать огурцы в открытый грунт (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Огурцы - теплолюбивая культура, которую в открытый грунт стоит высаживать только тогда, когда не будет риска холодов.

Как и когда сажать овощи, как за ними ухаживать, лучшие даты для посадки - читайте ниже в материале Styler.

Когда сажать в открытый грунт

Делать это можно, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней будет составлять не менее +12... +15 градусов.

Как правило, в Украине такая погода устанавливается в мае (конечно, это варьируется в зависимости от региона посадки). Например, в южных областях при постоянной теплой погоде можно посадить культуру в конце апреля. Можно садить и в июне, а можно в несколько этапов, чтобы получить ранний и поздний урожай.

Народные приметы говорят, что огурцы лучше всего сажать на Юрия, 6 мая.

А лунный календарь называет такие даты:

  • в мае: 2, 4-7, 12, 17, 19, 21-24, 2.
  • в июне: 1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28.

Если хотите ускорить появление урожая, можно совместить открытый и парниковый способы: высадить во временные парники раньше, а потом открыть их, когда станет теплее.

Что надо помнить при выращивании огурцов

При недостатке влаги в почве и воздухе, а также при низкой температуре огурцы могут остановиться в росте. Для огурцов лучше всего выбирать солнечные участки, которые являются защищенными от ветра и сквозняков.

Если вы не внесли вовремя удобрения и огурцы растут медленно, растения слабые, их можно подкормить раствором коровяка или куриного помета с добавлением древесного пепла.

Признаком нехватки удобрений являются желтые листья, огурцы сбрасывают все завязи, плоды деформируются (грушевидная форма - нехватка калия, суженный и загнутый кончик - нехватка азота).

Огурцам нужны частые поливы теплой водой, подкормка, прополка, окучивание (стимулирует образование придаточных корней), прищипывание.

Грунтовые огурцы прищипывают над 5-6-м листком для образования боковых плетей. У тепличных огурцов регулярно прищипывают боковые плети над первой завязью. Также нужно удалять лишние плоды, достигшие 5-7 см, чтобы на одном растении оставалось не более 10-18 огурцов.

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