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Мессі в "Інтері Маямі": відома дата дебюту чемпіона світу в МЛС

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Маямі, Четвер 22 червня 2023 10:17
Мессі в "Інтері Маямі": відома дата дебюту чемпіона світу в МЛС Фото: Ліонель Мессі перебрався за океан (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі проведе перший поєдинок у складі "Інтера Маямі" після кількатижневої відпустки.

Про це заявив співвласник "чапель" Хорхе Мас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

35-річний аргентинець вперше одягне футболку флоридців у ніч проти 22 липня за київським часом. До того часу керівництво "Інтера" збільшить місткість домашньої арени.

"Ми вже уклали угоду на збільшення кількості місць у кутових зонах стадіону, тож місткість зросте на 3-3,2 тисячі, орієнтовно до 22-х тисяч глядачів. Ці роботи ми готуємося виконати впродовж найближчих чотирьох тижнів", – розповів Мас.

Менеджмент "чапель" прогнозує, що на кожному домашньому матчі "Інтера" відтепер буде аншлаг. Уже зараз попит на квитки перевищив пропозицію перепусток у 10 разів.

Щоправда, Мессі дебютуватиме за флоридців на виїзді. Нова команда аргентинського нападника зустрінеться з мексиканським "Крус Асулем" у Кубку ліг Північної та Центральної Америки. У цьому ж турнірі "Інтер" проведе домашній матч проти "Атланти" у ніч на 27 липня.

Що відомо про "Інтер Маямі"

Заснований у 2018 році клуб, належить групі інвесторів на чолі з екс-зіркою збірної Англії Девідом Бекхемом. Домашня арена – "Драйв Пінк Стедіум" у Форт-Лодердейлі.

На початку виступів мали судовий процес із міланським "Інтером" щодо прав на торгову марку. "Чаплі" проводять четвертий сезон під егідою МЛС. Найкращий результат – виліт у першому раунді плей-офф торік. Найпринциповішим опонентом "Інтера Маямі" став "Орландо Сіті".

Перед сезоном-2023 лави "чапель" поповнив оборонець збірної України Сергій Кривцов. Найкращий голеадор "Інтера Маямі" в історії – аргентинець Гонсало Ігуаїн (29 м'ячів).

До слова, нещодавно Мессі оновив рекорд за найшвидшим голом в ігровій кар'єрі.

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