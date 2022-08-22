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Доведеться просто викинути: які речі категорично не можна прати з кондиціонером

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Понеділок 22 серпня 2022 10:15
Доведеться просто викинути: які речі категорично не можна прати з кондиціонером Фото: Які речі не можна прати з кондиціонером (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кондиціонер пом'якшує ваші речі, робить їх запашними, а тканину - ніжною. Але через ризик захопитися ми починаємо додавати його усюди, не сортуючи тканину. Так робити не можна, кажуть експерти.

Про це пише Goodhousekeeping.

Мікрофібра

З такої тканини найчастіше виготовляють спеціальні серветки для прибирання. Вони - багаторазові, і після прання їх можна використовувати знову. Мікрофібра має здатність вбирати і втримувати пил і вологу. Але кондиціонер може значно знизити ефективність тканини, адже покриє її тонкою плівкою.

Спортивний одяг

Часто такий одяг виготовлений за спеціальними технологіями, які дозволяють поглинати піт та зберігати прохолоду під час важких тренувальних навантажень. Якщо ви використовуєте кондиціонер для тканини на цих речах, він залишить наліт, який не дасть тканині "працювати" як слід.

Махрові рушники

Всі ми любимо витиратися м'якенькими махровими рушниками. Однак кондиціонер (а також використання сушарки) можуть зменшити поглинання махрової тканини. Якщо ви відчуваєте, що ваші рушники сохнуть не так добре, як коли вони були новими, не використовуйте кондиціонер щоразу (можна один раз на кілька циклів прання).

Доведеться просто викинути: які речі категорично не можна прати з кондиціонером

Махрові рушники краще не прати з кондиціонером

Водовідштовхувальна тканина

Кондиціонер для тканини може змінити волокна в цьому матеріалі, що може вплинути на здатність спеціального просочування відштовхувати воду. З такої тканини часто роблять фартухи для роботи на кухні, або ж верхній одяг для захисту від дощу.

Натуральний шовк

Така тканина дуже тендітна, і найкраще її прати вручну. Але і в пральних машинах є спеціальні делікатні режими. Кондиціонер тканину назавжди не зіпсує, а от повторне прання їй ні до чого. Адже використання ополіскувача залишить на тканині розводи.

Раніше ми писали, як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися.

Також повідомлялося, як відіпрати старі запрані рушники

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