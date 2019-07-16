Придется подождать: погода внезапно ухудшится в ближайшие дни

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в ближайшие дни не порадует стабильностью и солнцем

Погода в Украине в ближайшие дни не сильно порадует жителей большинства областей, так как синоптики прогнозируют сильные грозы с ливнями, а также местами возможен град. Однако температура воздуха к концу недели существенно может повыситься.

В среду, 17 июля, на востоке Украины пройдут дожди с грозами. Температура воздуха начнет повышаться, ночью ожидается +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут +24 +27 градусов.

В южных областях будет сухо, без осадков. Возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +15 +17 градусов, днем потеплеет до +25 +28 градусов. В Крыму облачно, но без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем ожидается +25 +27 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами, а температура воздуха по-прежнему будет низкой: ночью +12 +14 градусов, днем +21 +23 градуса.

В западных областях пройдут дожди с грозами, местами возможны ливни и сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха составит +10 +14 градусов, днем воздух прогреется до +19 +24 градусов.

В центральной части страны погода также будет неблагоприятной – дожди с грозами. Ночью ожидается +12 +14 градусов, днем +22 +25 градусов.

В Киеве 17 июля пройдет дождь с грозой, возможно усиление ветра. Ночью +12 +14 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

Погода в Украине 17 июля

Синоптик Наталка Диденко обрадовала жителей Украины тем, что погода начнет постепенно улучшаться и к выходным во многих регионах дневная температура воздуха достигнет +25 +33 градусов. Однако она сообщила, где ожидаются дожди и грозы в ближайшее время.

"Кому холодно, и кто соскучился по 30-градусной жаре, надо совсем немного подождать. Уже с пятницы температура воздуха в Украине начнет повышаться и достигнет как раз на выборы +25 +30 градусов. В южной части, в Днепропетровской области, в Кропивницком и районах, на востоке +28 +33 градуса. В Киеве ощутимо потеплеет, на протяжении 19-21 июля ожидается +25 +28 градусов. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в пятницу, субботу, воскресенье на Западе и Севере Украины", - отметила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет и рассказали, какая погода будет во второй половине лета.

А также рассказывали о том, что Наталка Диденко дала прогноз погоды на ближайшие дни и сообщила, где начнется потепление уже в среду.