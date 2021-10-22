Вот причины, по которым мы притягиваем к себе неудачи и неприятности

Проблемы, неудачи, неприятности, настигающие нас, могут быть следствием наших же действий, зачастую - неосознанных. Эксперты назвали топ причин, по которым нам не везет, даже если очень сильно стараться.
Об этом пишет SlovoFraza.
Своими негативными мыслями вы зачастую ставите блок на удачу, создавая своего рода вирусную программу. К примеру, такие мысли, как "мне никогда не везет", "я - неудачник", "удача - это только для избранных" - отрицательные установки, которые лишь отпугивают вашу удачу.
Удача сопутствует тем, кто полон энергии, всегда готов сказать "Да" чему-то новому и не боится рисковать. Размениваясь же на мелочи и пустяки, вы рискуете стать выжатым лимоном, который попросту может пропустить свое счастье.
Если вы подумали о курении - да, это плохо. Но вредными тут можно считать и лень, неправильное питание, прокрастинацию, привычку опаздывать и так далее. Тратьте силы на то, что делает вас сильнее, а не наоборот.
Если в вашей жизни присутствуют манипуляторы, абьюзеры, любители поныть и пожаловаться на жизнь, энергетические вампиры, враги, завистники - неприятности так и будут липнуть к вам. Окружите себя позитивными, оптимистично мыслящими людьми, нацеленными на успех, и все у вас будет хорошо.
Если вы хотите достичь финансового процветания, забудьте об этом, если, например, не любите свою работу, дело которым вы занимаетесь. Это только высасывает из вас энергию, и, как следствие - удачу.
Бардак в доме притягивает в него неудачу. Окружите себя вещами, которые радуют глаз, упорядочите быт, создайте уют, впустите свет в окна, тогда и хорошее начнет притягиваться в вашу жизнь.
Спортзал, велопрогулки, пробежки дадут вам заряд бодрости, позитива и хорошего настроения. А унылым и грустным людям, как мы уже знаем, везет не сильно часто.
Это очень опасные чувства, которые способны буквально съесть изнутри. Прекратите смотреть, что там хорошего у соседа, а сосредоточьтесь на себе, своем развитии.
Ранее мы писали про вещи-вампиры, которые никогда и никому нельзя дарить, а также про вещи-доноры, которые приносят удачу их получателю.
Также сообщалось, какие вещи приносят в дом беды, несчастья и неприятности.