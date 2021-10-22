Ось причини, через які ми притягуємо до себе невдачі і неприємності

Негативне мислення

Своїми негативними думками ви часто ставите блок на удачу, створюючи свого роду вірусну програму. Наприклад, такі думки, як "мені ніколи не щастить", "я - невдаха", "удача - це тільки для обраних" - негативні установки, які лише відлякують вашу удачу.

Ви витрачаєте життєві сили намарно

Удача супроводжує тим, хто сповнений енергії, завжди готовий сказати "Так" чомусь новому і не боїться ризикувати. Розмінюючись ж на дрібниці, ви ризикуєте стати вичавленим лимоном, який просто може пропустити своє щастя.

Шкідливі звички

Якщо ви подумали про куріння - так, це погано. Але шкідливими тут можна вважати і лінь, неправильне харчування, прокрастинацію, звичку спізнюватися і так далі. Витрачайте сили на те, що робить вас сильніше, а не навпаки.

Токсичне оточення

Якщо у Вашому житті присутні маніпулятори, аб'юзери, любителі понити і поскаржитися на життя, енергетичні вампіри, вороги, заздрісники - неприємності так і будуть липнути до вас. Оточіть себе позитивними, оптимістично мислячими людьми, націленими на успіх, і все у вас буде добре.

Неправильні цілі в житті

Якщо ви хочете досягти фінансового процвітання, забудьте про це, якщо, наприклад, не любите свою роботу, справу якою ви займаєтеся. Це тільки висмоктує з вас енергію, і, як наслідок - удачу.

У вашому домі немає гармонії

Бардак в будинку притягує в нього невдачу. Оточіть себе речами, які радують око, впорядкуйте побут, створіть затишок, впустіть світло у вікна, тоді і хороше почне притягуватися у ваше життя.

Ви не займаєтеся своїм здоров'ям

Спортзал, велопрогулянки, пробіжки дадуть вам заряд бадьорості, позитиву і гарного настрою. А похмурим і сумним людям, як ми вже знаємо, щастить не сильно часто.

Ви заздрите і таїте образи

Це дуже небезпечні почуття, які здатні буквально з'їсти зсередини. Припиніть дивитися, що там хорошого у сусіда, а зосередьтеся на собі, своєму розвитку.