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Эти вещи притягивают в дом бедность и неудачи: избавьтесь от них прямо сейчас!

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Воскресенье 26 сентября 2021 21:39
Эти вещи притягивают в дом бедность и неудачи: избавьтесь от них прямо сейчас! Фото: Эксперты рассказали про "плохие" вещи в доме (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые вещи способны приносить в ваш дом бедность, горести и несчастья. Специалисты рассказали про антиобереги, которые забирают из вашего жилища позитивную энергетику.

Об этом пишет Sud.ua.

Фотографии, которые вызывают негативные эмоции. А также снимки, на которых вы себе не нравитесь. Смело избавляйтесь от изображений, которые вызывают у вас плохие чувства.

Остановившиеся часы. Или отремонтируйте, или отнесите на свалку. Других вариантов тут нет.

Статуэтки и фигурки птиц (голубь, ворона, сорока, орел, аист), слона с опущенным вниз хоботом приносят несчастье, символизируют уныние, стресс. Сюда же относят фигурки собаки или льва, сидящих на задних лапах и с открытой пастью.

Подарки, которые вам не нравятся. Передарите, отдайте на благотворительность, продайте, но не держите эти вещи дома.

Изображения рыб притягивают воров и делают сглаз вашего дома проще. А хранящиеся морские ракушки в доме могут негативно повлиять на здоровье и самочувствие.

Рога животных - не лучший декор для дома, это к болезням и утрате близких. Если уж можете себе позволить такое дорогое хобби, позвольте себе и охотничий домик.

Срочно избавьтесь от посуды с дефектами - сколами, трещинами. Это помимо всего негигиенично, так как в сколах могут собираться патогенные бактерии. То ж самое касается и ножей, особенно оставленных на ночь на столе.

Старая изношенная обувь притягивает своему владельцу беды и неудачи.

Не к добру держать ржавые, надбитые солонки, из которых высыпается или налипает соль.

Потрепанный старый веник в доме - к убыткам и болезням.

Не к добру держать в дому вьющиеся растения, особенно плющ, а также сухие и увядающие растения.

Ранее мы писали, почему в доме строго запрещено держать денежное дерево даже несмотря на его свойства привлекать богатство.

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