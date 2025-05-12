Причина не в пошлинах. Apple готовит повышение цен на iPhone: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское деловое издание The Wall Street Journal .

Почему iPhone подорожает осенью

В сообщении со ссылкой на анонимные источники в цепочке поставок говорится, что компания рассматривает возможность связать повышение цен с другими разработками, которые могут включать новые функции и дизайн.

Хотя США и Китай согласились приостановить большинство взаимных тарифов, 20% тариф, введенный президентом Трампом на китайские товары из-за предполагаемой причастности Пекина к торговле фентанилом, остается в силе и распространяется на смартфоны.

Ранее Трамп освободил смартфоны и некоторые другие электронные продукты от отдельного взаимного тарифа на китайские товары, который временно будет снижен с 125% до 10% в рамках нового торгового соглашения.

Apple сталкивается с трудностями в компенсации затрат на китайские тарифы исключительно за счет дополнительных сбережений от своих поставщиков, что может повлиять на ее прибыльность, если компания не сможет повысить цены.

Тарифы на китайские товары, включая смартфоны, вероятно, будут выше, чем на товары из Индии и Вьетнама - двух других основных стран, где собираются продукты Apple. Именно поэтому ожидается ускорение перехода Apple на производство смартфонов в Индии для экспорта в США.

Однако, по данным WSJ, для самых прибыльных высококлассных телефонов Apple, таких как модели Pro и Pro Max, китайские фабрики, как ожидается, продолжат выполнять большую часть производства.

Хотя индийские фабрики способны производить модели Pro, инфраструктура и технические возможности Индии пока недостаточны для поддержки массового производства в том масштабе, который в настоящее время предлагает Китай.