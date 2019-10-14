Причин может быть много: неожиданный прогноз о здоровье Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, которую родственники перевезли из одной частной клиники в другую для лечения сложного онкологического заболевания, может находиться в критическом состоянии. Известный врач-онколог Игорь Долгополов объяснил, что все разговоры о том, что известной актрисе осталось жить 48 часов – не соответствуют действительности.

Анастасия Заворотнюк может находится в коме

Врач отметил, что без точного диагноза Анастасии Заворотнюк невозможно сделать прогнозы о том, сколько ей на самом деле осталось жить. И такая ситуация может произойти, если у пациента диагностирована травма спинного или головного мозга.

Анастасия Заворотнюк

"Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна", - высказал мнение Долгополов.

Также, он считает, что причин для перевода Заворотнюк в другую больницу могло быть несколько.

"Первое – это принятие консилиума о переходе на другое лечение. Причины могут финансовыми у родственников. Третья причина, самая распространенная, это просто принятие решения родственниками о переводе в другое учреждение", - рассказал врач-онколог.

Что говорят другие врачи

Ранее другой врач сообщила, что к лечению Анастасии Заворотнюк могли подключить и других специалистов – нейрохирургов, которые должны решить вопрос о ее дальнейшем лечении.

Анастасия Заворотнюк

Все российские СМИ облетела новость о том, что Заворотнюк находится в прекоматозном состоянии, однако родные актрисы опровергли данную информацию и призвали не верить сообщениям, которые появляются в прессе.