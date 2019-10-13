Экстренно: врач рассказал о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Врач Анастасии Заворотнюк рассказала новые детали о болезни актрисы

Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга и лечится от онкологии в одной из частных столичных клиник в России. Врачи неоднократно рассказывали о том, как артистка себя чувствует, но недавно появилось экстренное заявление о том, что к лечению будут привлечены нейрохирурги. Об этом в интервью с телеканалом "Звезда" заявила врач-онколог Лариса Туркина.

Лечение Анастасии Заворотнюк прокомментировала врач-онколог. По словам Ларисы Туркиной, положение тяжелое и сейчас необходимо подключить нейрохирургов, которые должны решить, как дальше действовать.

"Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше", - рассказала Туркина.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

По ее словам, сейчас актрисе как никогда нужна поддержка родных и близких. Даже находясь в коме, человек все чувствует и слышит.

Скандал с Заворотнюк и СМИ

Незадолго до появления комментария врача известная российская блогерша Лена Миро потребовала у семьи Анастасии Заворотнюк комментариев относительно состояния актрисы.

Скандальная блогерша в своей колонке в Livejournal высмеяла тот факт, что родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" критикуют СМИ за ложь, а сами не дают ровно никакой информации, чтобы избежать домыслов в сети.

"Хорошо, раз плохие заголовки – ложь, что тогда – правда? А правда, на мой скромный взгляд, заключается в том, что, если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, а СМИ придумывать кликбейт-заголовки, пойди и скажи людям правду. Достаточно ведь одного подробного комментария, чтобы все спекуляции прекратились", – возмутилась Миро.

Также Миро "уличила" родственников Заворотнюк в еще одной лжи. По ее мнению, близкие актрисы стремятся к тому, чтобы в клинику приезжало все больше журналистов.

Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

"Почему-то кажется, что именно этого вы и хотите. И делаете все, чтобы это было. Достаточно самим сказать, что происходит с Заворотнюк, как никакой болтовни по поводу ее состояния больше не будет. Молчание же родственников просто дает пищу слухам и, как следствие, все это обсуждается в Интернете. И извините меня, но я уверена, что этот принцип все понимают. И раз понимают, но не делают этого, то значит хотят именно того, что и происходит – побольше спекуляций на тему состояния Анастасии. А раз они этого хотят, то это – или пиар, или желание собрать денег, или еще что-то подобное", – подчеркнула блогер.