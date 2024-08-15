Прибираємо зайве. Як видалити непотрібні додатки з рядка меню на комп'ютерах Apple

Як видалити додатки з рядка меню Mac

Щоб почати очищення такого рядка, утримуйте клавішу Command і перетягніть будь-яку піктограму додатка за їйого межі. Просто відпустіть іконку десь поза лінійкою, і вона буде видалена. Це найпростіший спосіб очистити панель, але якщо це не працює, є альтернативні способи виконання цієї роботи.

Як видалити додаток "Ярлики" з панелі меню

Хоча Shortcuts, як і раніше, є обов'язковим додатком на iPhone, на Mac це вже не те ж саме. Якщо вам набридли застосунки, що стирчать, можливо, ви захочете видалити Shortcuts з панелі меню.

Раніше це було простіше, але Apple, на жаль, відключила метод видалення ярликів із панелі меню за допомогою клавіші Command.

Тепер потрібно відкрити Shortcuts і натиснути вкладку "Панель меню" зліва. Натисніть Command-A, щоб вибрати всі ярлики в цьому розділі, клацніть правою кнопкою миші та виберіть "Видалити з панелі меню". Це автоматично видаляє ярлики з панелі меню.

Видалення Shortcuts (фото: Lifechaker)

Видалення впертих додатків з панелі меню

Деякі застосунки можуть відмовлятися залишати ваш рядок меню стандартним способом видалення. У таких випадках відкрийте додаток та перейдіть на сторінку налаштувань. Ви можете побачити опцію, щоб показати або приховати піктограму панелі меню. Це має видалити його.

В якості альтернативи ви можете просто повністю закрити додаток, щоб видалити його з панелі меню. Крайній випадок - повністю видалити застосунок і знайти найкращу альтернативу, яка не наполягатиме на тому, щоб залишатися на вашому рядку.