Забудьте про зависання. Цей додаток допоможе підвищити продуктивність вашого Macbook

Оскільки ви щодня використовуєте свій Macbook, він може сповільнюватися через накопичення кешу, файлів налаштувань та не використовуваних застосунків, які залишаються в системі. За допомогою додатка CleanMyMac X користувачі Mac можуть видалити системне сміття і навіть шкідливе програмне забезпечення одним клацанням миші.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac .

Що впливає на продуктивність вашого Mac

Коли ви використовуєте свій Mac місяцями або навіть роками без видалення даних, що не використовуються, ваш комп'ютер починає повільно завантажуватися і відкривати додатки, не кажучи вже про те, що ви втрачаєте дисковий простір, який можна використовувати для більш важливих речей.

Однак ручне очищення системи, безумовно, втомлює, і більшість користувачів не мають часу на резервне копіювання і форматування всього Mac.

Чи безпечний CleanMyMac X для вашого Mac?

CleanMyMac X - це потужний інструмент для підтримки та оптимізації продуктивності Mac.

Хоча macOS має вбудовану функцію керування сховищем Mac, CleanMyMac X дає вам більший контроль над тим, що ви видаляєте, і глибше проникає в систему. У той же час інструмент дуже інтуїтивно зрозумілий та простий у використанні.

Програмне забезпечення розроблене компанією MacPaw, відомою своїми відмінними програмними продуктами для користувачів Mac. Вони стоять за іншими популярними додатками, такими як ClearVPN, CleanMyPhone і платформою підписки на додатки Setapp.

Програмне забезпечення MacPaw доступне в Mac App Store і нотаризоване Apple, тому воно безпечне для використання.

Крім того, Apple регулярно представляє та додає CleanMyMac X у свої списки колекцій додатків у Mac App Store.

Додаток повністю безпечна для вашого Macbook (фото: 9to5Mac)

Що додаток може робити

CleanMyMac X пропонує 49 інструментів для пошуку та видалення прихованих файлів, застарілих кеш-файлів, старих завантажень, файлів журналів та багато іншого. Усуваючи цей безлад, ви можете заощадити місце та підвищити продуктивність системи.

Якщо ви не бажаєте ні про що турбуватися, Smart Scan зробить це за вас. Він знаходить сміття на Mac і пропонує прості завдання оптимізації, які ви можете виконати. Одним клацанням миші можна видалити сміття та потенційно звільнити гігабайти місця на вашому Mac.

Однак CleanMyMac X також дозволяє очищати певні аспекти комп'ютера, такі як вкладення електронної пошти та кеші додатків.

Він також показує список усіх ваших застосунків, тому ви знаєте, які з них займають найбільше місця і які ви використовуєте не дуже часто.

Говорячи про додатки, CleanMyMac X також допомагає захистити ваш Mac, виявляючи доступні оновлення для всіх застосунків на вашому Mac. Крім того, він може сканувати та видаляти шкідливе ПЗ.

Модуль видалення шкідливих програм, що працює на двіжку Moonlock, добре справляється з виявленням складних шкідливих файлів, які нерідко залишаються непоміченими.

Регулярно запускаючи його, ви можете виявити вразливості від рекламного програмного забезпечення, вірусів, шпигунського програмного забезпечення і навіть майнерів криптовалюти. Крім того, база даних CleanMyMac регулярно оновлюється, щоб захистити систему від нових загроз.

Програмне забезпечення може навіть підвищити продуктивність системи за рахунок запуску скриптів обслуговування, очищення кешу DNS та звільнення оперативної пам'яті. Просто натисніть "Сканувати", щоб перевірити всю систему, а потім натисніть "Запустити", щоб відновити місце та швидкість.

CleanMyMac X спокійно зможе очистити гігабайти непотрібної інформації (фото: 9to5Mac)

Вартість додатка

Ви можете придбати CleanMyMac X за допомогою підписки або довічної ліцензії. План для одного Mac коштує 39,95 доларів на місяць, а ліцензію можна купити за 89,95 доларів. Також є можливість поділитись ліцензією або підпискою з кількома Mac.

CleanMyMac X також доступний через підписку Setapp. Ви також можете спробувати його безкоштовно протягом 7 днів, перш ніж прийняти рішення.