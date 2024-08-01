Відкрий для себе новий рівень блогінгу з цим додатком для Macbook

Якщо ви ведете блог і використовуєте Mac, вибір відповідного додатка для керування контентом може значно спростити вашу роботу. MarsEdit - одне з найкращих рішень для блогерів, яке пропонує зручні інструменти для редагування та публікації постів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

MarsEdit працює з більшістю блог-платформ

MarsEdit сумісний з WordPress, Micro.blog, Tumblr, TypePad та Movable Type, а також з будь-яким сервісом блогів, що підтримує стандартний інтерфейс MetaWeblog або AtomPub.

Крім зручного інтерфейсу для створення чернеток постів, чудовою функцією є додавання зображень - додаток інтегрується як з Apple Photos, так і з локальними папками на вашому комп'ютері.

Ви можете встановити розмір зображення та видалити метадані за кілька кліків. Це набагато швидше, ніж пошук зображення та його завантаження в WordPress.

Гнучкіший, ніж більшість блог-платформ

Є ще кілька функцій, на які варто звернути увагу. Якщо ви використовуєте Markdown, ви можете писати свої пости з його допомогою, що пропонують не багато систем ведення блогів, і Marsedit навіть підтримує підсвічування синтаксису.

Крім того, ви можете писати та зберігати свої пости повністю в автономному режимі, що, очевидно, неможливо зробити у браузері.

У додатку немає способу керувати коментарями. Однак для написання, публікації та редагування вын робить все, що потрібно.

MarsEdit коштує 59,95 доларів при одноразовій покупці або 10 доларів на місяць в рамках Setapp, пакету, який включає безліч інших популярних додатків. Чи коштує це своїх грошей, залежить від того, як часто ви ведете блог.

MarsEdit вважається гнучкішим, ніж більшість блог-платформ (фото: Lifechaker)