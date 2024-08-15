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Убираем лишнее. Как удалить ненужные приложения из строки меню на компьютерах Apple

Как сделать строку меню на MacBook чистой и аккуратной (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Как и строка состояния на вашем iPhone, строка меню на вашем Mac, вероятно, со временем загромождается. Когда в таком меню два десятка значков, становится трудно что-либо найти. Если вы не используете большинство своих приложений в этой строке, возможно, пришло время навести порядок.

О том, как удалить приложения из строки меню вашего Mac, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Как удалить приложения из строки меню Mac 

Чтобы начать очистку такой строки, удерживайте клавишу Command и перетащите любой значок приложения за его пределы. Просто отпустите иконку где-нибудь вне линейки, и она будет удалена. Это самый простой способ очистить панель, но если это не работает, есть альтернативные способы выполнить эту работу. 

Как удалить приложение “Ярлыки” с панели меню 

Хотя Shortcuts по-прежнему являются обязательным приложением на iPhone, на Mac это уже не то же самое. Если вам надоели торчащие приложения, возможно, вы захотите удалить Shortcuts с панели меню. 

Раньше это было проще, но Apple, к сожалению, отключила метод удаления ярлыков с панели меню с помощью клавиши Command.  

Теперь вам нужно открыть Shortcuts и нажать вкладку "Панель меню" слева. Нажмите Command-A, чтобы выбрать все ярлыки в этом разделе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить из панели меню". Это автоматически удалит Ярлыки с панели меню. 

Удаление Shortcuts (фото: Lifechaker)

Удаление упрямых приложений с панели меню 

Некоторые приложения могут отказываться покидать вашу строку меню стандартным способом удаления. В таких случаях откройте приложение и перейдите на его страницу настроек. Вы можете увидеть опцию, чтобы показать или скрыть значок панели меню. Это должно удалить его.  

В качестве альтернативы вы можете просто полностью закрыть приложение, чтобы удалить его с панели меню. Крайний случай - полностью удалить приложение и найти лучшую альтернативу, которая не будет настаивать на том, чтобы оставаться на вашей строке. 

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