Убираем лишнее. Как удалить ненужные приложения из строки меню на компьютерах Apple

Как удалить приложения из строки меню Mac

Чтобы начать очистку такой строки, удерживайте клавишу Command и перетащите любой значок приложения за его пределы. Просто отпустите иконку где-нибудь вне линейки, и она будет удалена. Это самый простой способ очистить панель, но если это не работает, есть альтернативные способы выполнить эту работу.

Как удалить приложение “Ярлыки” с панели меню

Хотя Shortcuts по-прежнему являются обязательным приложением на iPhone, на Mac это уже не то же самое. Если вам надоели торчащие приложения, возможно, вы захотите удалить Shortcuts с панели меню.

Раньше это было проще, но Apple, к сожалению, отключила метод удаления ярлыков с панели меню с помощью клавиши Command.

Теперь вам нужно открыть Shortcuts и нажать вкладку "Панель меню" слева. Нажмите Command-A, чтобы выбрать все ярлыки в этом разделе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить из панели меню". Это автоматически удалит Ярлыки с панели меню.

Удаление Shortcuts (фото: Lifechaker)

Удаление упрямых приложений с панели меню

Некоторые приложения могут отказываться покидать вашу строку меню стандартным способом удаления. В таких случаях откройте приложение и перейдите на его страницу настроек. Вы можете увидеть опцию, чтобы показать или скрыть значок панели меню. Это должно удалить его.

В качестве альтернативы вы можете просто полностью закрыть приложение, чтобы удалить его с панели меню. Крайний случай - полностью удалить приложение и найти лучшую альтернативу, которая не будет настаивать на том, чтобы оставаться на вашей строке.