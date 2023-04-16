Уберите эти вещи из своей спальни: они лишают вас отдыха и сна

Качество сна имеет большое значение для нашего самочувствия, полноценного отдыха, настроения, когнитивных способностей и даже веса. Поэтому сон и место для него должно быть оборудовано тщательно, с особым подходом к тому, что может помешать мозгу полноценно отдохнуть.

Каких предметов не должно быть в нашей спальне или в пространстве у кровати - читайте в материале ниже.

Электроника и техника

Самый идеальный вариант - отдельная комната, в которой нет телевизоров, компьютера, смартфонов. В реальности такую спальню обустроить сложно и порой просто невозможно. Поэтому постарайтесь свести к минимуму количество техники возле кровати.

Дело в том, что любая электроника и техника сильно влияет на психику человека. Такие предметы ассоциируются с действием, а спальня и кровать должны четко сигнализировать о сне, а также о сексе. Приучитесь использовать кровать только по назначению и ваш мозг будет автоматически запускать процесс подготовки ко сну каждый раз, когда вы ложитесь в кровать.

Не играйте в игры, не смотрите телевизор, не учитесь и не работайте в кровати, а уж тем более - не принимайте в ней пищу.

Световые индикаторы

Мы их практически не замечаем и привыкаем к их присутствию возле кровати. Красный огонек включенного в розетку телевизора или компьютера, индикатор зарядки пылесоса, подсветка клавиатуры, огоньки на зарядке телефона.

Однако даже такой слабый свет способен нарушать выработку в организме гормона мелатонина. А он является самым важным элементом для здорового сна и процесса засыпания. Если при выключенном свете в комнате вы видите свет различных индикаторов - то помните, что каждый из них мешает вам уснуть. Если их много, то они становятся причиной вашей разбитости и усталости по утрам.

Выносить всю технику из дома необязательно - вытягивайте их из розетки, часть - ставьте на зарядку в другой комнате. В крайнем случае - заклейте лампочки, чтобы свет не проникал.

Шумные предметы

Гул компьютера, тикающие часы и даже жалюзи или плотные шторы, которые шуршат на ветру - все это нагружает вашу нервную систему, которая и так расшатана. При состоянии повышенной тревожности, организм остро реагирует на любые посторонние звуки.

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда полночи мешали уснуть тикающие часы или капающий кран.

Шелковое или синтетическое постельное белье

Да, летом на шелковых простынях спать очень приятно. Пока они не нагреваются от тепла вашего тела, не начинают пропитываться потом и прилипать к телу. Зимой на таких простынях холодно и неуютно.

Тело на таком белье скользит, и порой человек всю ночь крутится, так как именно ткань мешает уснуть. Замените это белье на что-то более комфортное и практичное.

Тонкие шторы

Казалось бы, какое отношение имеют шторы к кровати. А оказалось, что совершенно прямое. Люди, которые заменили тонкие шторы на более плотные или жалюзи, отмечают, что их сон стал длиннее на несколько часов.

Световой день влияет на наши биоритмы и поэтому мы просыпаемся раньше, когда во время рассвета солнце начинает освещать комнату и кровать. Решить эту проблему можно простой заменой штор.

Яркие предметы

Спальня - ваше место отдыха и сна, поэтому цветовая гамма должна соответствовать предназначению помещения. Атмосфера должна быть расслабляющая, снимать напряжение и способствовать сну.

Не стоит использовать яркие и броские цвета, кислотные оттенки - они возбуждают сенсорный анализатор и мозг оказывается в состоянии нервного возбуждения. Избегайте красные, оранжевые, ярко-синие, розовые и желтые оттенки - это касается стен, обоев, картин, мебели, постели, пледов и подушек.

Лучше всего для спальни подойдут светло-зеленый, голубой, бежевый, нежные пастельные оттенки.

Портреты, картины и рисунки

Самыми опасными для спальни считаются портреты с крупными изображениями лица. Восприятие человека направлен на то, чтобы различать лица других людей. Таким образом наше внимание вычисляет из огромного количества информации только самое важное. Этот процесс начинается с рождения, и младенцы учатся с первых дней различать лица самых близких людей.

Изображение взгляда человека способно влиять на мозг. И размещение такого портрета в спальне может стимулировать автоматический запуск непроизвольного внимания.

Одежда для сна

Одежда, в которой вы спите, не должна быть тесной или неудобной. Любая пижама, шорты с футболкой должны быть комфортными, без стягивающих резинок, впивающихся швов. Материал должен быть мягким и приятным.

Для полноценного сна ваша одежда должна быть такой, чтобы не мешать полноценно отдыхать.

Ничего лишнего

Эксперты рекомендуют не захламлять свои комнаты и места для сна лишними предметами. Если у вас отдельная спальня, то в ней должна быть кровать для сна, прикроватная тумбочка и, если нужно - платяной шкаф, который плотно закрывается.

Желательно убрать:

Подставки для ног и полочки

Красивые мелочи для красоты

Статуэтки, сувениры, игрушки

Гобелены

Цветы

Кучу подушек

Почти все эти предметы - пылесборники, с которых удалить пыль и грязь полностью невозможно.

Не стоит также ставить в спальне много цветов в горшках. Они производят кислород, но не так много, чтобы обеспечить все помещение. Земля в горшках подсыхает и в воздух выбрасывается много пыли, спор, грибов.

Лучше - чаще проветривать, а в теплое время держать открытым окно. А также часто делать влажную уборку и вытирать пыль.