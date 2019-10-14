Прибавки к зарплате: что нужно уметь, чтобы получить больше денег

В этом году большинство украинских работодателей ценят в своих сотрудниках умение вести переговоры и проявлять креативность. Также требуются навыки в управлении проектами. За это будут доплачивать деньги. Об этом сообщает UBR.

По данным исследования компании hh.uagrc, в 6% предложений работы от сотрудника требуется умение вести переговоры. Данное требование особо важно для продажников, маркетологов, пиарщиков, разработчиков ПО, риелторов и работников логистической сферы. При этом такой навык есть у 5% людей, которые ищут себе работу.

В среднем зарплата в вышеупомянутых сферах составляет от 10 тысяч гривен. При этом тот, кто умеет вести переговоры может уже рассчитывать на оклад от 11,8 тысяч гривен.

Зарплаты в Украине: за что работодатели будут платить больше (фото: pixabay.com)

За креативность сотрудника работодатели готовы заплатить больше. Этот навык требуют в 5% вакансий. Креативных сотрудников хотят видеть в таких сферах, как маркетинг, искусство, медиа, IT, телеком, продажи и административный персонал.

Креативные сотрудники могут рассчитывать на бонус в виде +30% к своей зарплате.

Работодатели (4% компаний) также ищут людей, которые умеют управлять проектами. Часто управление проектами требуется от разработчиков ПО, маркетологов, продажников, консультантов, работников производства и аграриев.

Данный навык позволит сотрудникам получить на 132% бонусов больше тех, у кого этого навыка нет.

Также работодатели часто ищут людей в свои компании у которых есть коммуникативные навыки за это им могут добавить к зарплате 76%, а за гибкость и умение принимать решения - 33%.