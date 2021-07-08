Прибавки к пенсии выросли: кто получит доплату

Кто получит надбавки

женщинам, у которых свыше 30 лет страхового стажа;

мужчинам, у которых свыше 35 лет страхового стажа.

Отметим, что доплаты за сверхнормативный стаж получат те пенсионеры, которые уже не работают.

Размер доплат за сверхнормативный стаж

За каждый "лишний" год к пенсии добавляется не более 1% от уровня минимальной пенсии, которая приравнивается к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С 1 июля это 1854 гривен.

С 1 июля доплата за каждый год сверхнормативного стажа составляет 18,54 грн. До повышения за каждый дополнительный год стажа доплачивали по 17,69 грн.