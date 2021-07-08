Збільшення до пенсії зросли: хто отримає доплату

З початку цього місяця, 1 липня, в Україні підвищилися пенсії і надбавки для декількох категорій пенсіонерів. У багатьох пенсіонерів збільшились надбавки за понаднормовий стаж.
Про це повідомляє "Сегодня".
Відзначимо, що доплати за понаднормовий стаж отримають ті пенсіонери, які вже не працюють.
За кожен "зайвий" рік до пенсії додається не більше 1% від рівня мінімальної пенсії, яка прирівнюється до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 липня це 1854 гривень
З 1 липня доплата за кожен рік понаднормового стажу становить 18,54 грн. До підвищення за кожен додатковий рік стажу доплачували по 17,69 грн.
Нагадаємо, з 1 липня українським пенсіонерам підвищили пенсії в декількох категоріях. Йдеться про тих, хто постраждав під час Чорнобильської катастрофи. Також встановлено мінімальні розміри пенсій для ліквідаторів аварії на ЧАЕС I категорії.
Розрахунок робиться в залежності від розміру середньої зарплати в нашій країні, з якої сплачено страхові внески та тієї, яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.
Ми також писали про те, які документи потрібні для підтвердження стажу при призначенні пенсій в Україні. Це можна зробити навіть якщо в трудовій книжці відсутні деякі записи або є виправлення.