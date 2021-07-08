Збільшення до пенсії зросли: хто отримає доплату

З початку цього місяця, 1 липня, в Україні підвищилися пенсії і надбавки для декількох категорій пенсіонерів. У багатьох пенсіонерів збільшились надбавки за понаднормовий стаж.

Хто отримає надбавки

жінкам, у яких понад 30 років страхового стажу;

чоловікам, у яких понад 35 років страхового стажу.

Відзначимо, що доплати за понаднормовий стаж отримають ті пенсіонери, які вже не працюють.

Розмір доплат за понаднормовий стаж

За кожен "зайвий" рік до пенсії додається не більше 1% від рівня мінімальної пенсії, яка прирівнюється до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 липня це 1854 гривень

З 1 липня доплата за кожен рік понаднормового стажу становить 18,54 грн. До підвищення за кожен додатковий рік стажу доплачували по 17,69 грн.