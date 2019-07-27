Президент и премьер-министр: Богдан взорвал сеть провокационным фото

Андрей Богдан сфотографировался с Зеленским и Кошевым
Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в соцсети фото, где "назвал" нового премьер-министра Украины. На снимке он изображен с Евгением Кошевым (участником Квартала 95) и президентом Владимиром Зеленским.
Фото сделано в Одессе, куда Богдан отправился с Зеленским. Его можно увидеть на Facebook-странице главы Офиса.
"Президент, Голова ОПУ, і Премьер-министр", - подписал Богдан снимок.
Подписчики Богдана написали, что на фото все трое прекрасно выглядят.
Некоторые украинцы совсем не поняли шутку Богдана.
Напомним, что 26 июля президент Владимир Зеленский отправился в Одессу с визитом и взял с собой Андрея Богдана. В самолете Зеленский сделал селфи со школьниками, которые его разбудили ради фото.
Также читайте, как президент Украины Владимир Зеленский приехал на "Лигу смеха" в Одессу, в пятницу, 26 июля. Визит Президента и его супруги ранее вызвали ажиотаж на одном из одесских пляжей.