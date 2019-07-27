Президент и премьер-министр: Богдан взорвал сеть провокационным фото

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в соцсети фото, где "назвал" нового премьер-министра Украины. На снимке он изображен с Евгением Кошевым (участником Квартала 95) и президентом Владимиром Зеленским.

Фото сделано в Одессе, куда Богдан отправился с Зеленским. Его можно увидеть на Facebook-странице главы Офиса.

"Президент, Голова ОПУ, і Премьер-министр", - подписал Богдан снимок.

Фото: Богдан, Кошевой и Зеленский (Андрей Богдан/Facebook)

Подписчики Богдана написали, что на фото все трое прекрасно выглядят.

Понимаю еще ейфория от успехов , но спуститесь к нашему уже уровняю Мы не можем так долго изменений ждать. Потому что опять они нас.

Три богатыря.

И кто еще шоумен.

Отличный премьер! Ну не туалетного ж воришку Срачкована в самом деле!

Классное фото

То, что надо

Красавцы! И куда это группа захвата собралась?

Скриншот комментариев (Андрей Богдан /Facebook)

Некоторые украинцы совсем не поняли шутку Богдана.

Трое необразованных оленей.

Премьер? А кто с левого бока? Мэр Киева?

Гайдаевский сюжет.

Скриншот комментариев (Андрей Богдан /Facebook)

Напомним, что 26 июля президент Владимир Зеленский отправился в Одессу с визитом и взял с собой Андрея Богдана. В самолете Зеленский сделал селфи со школьниками, которые его разбудили ради фото.

Также читайте, как президент Украины Владимир Зеленский приехал на "Лигу смеха" в Одессу, в пятницу, 26 июля. Визит Президента и его супруги ранее вызвали ажиотаж на одном из одесских пляжей.