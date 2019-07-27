Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фото

Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував у соцмережі фото, де "назвав" нового прем'єр-міністра України. На знімку він зображений з Євгеном Кошовим (учасником Кварталу 95) і президентом Володимиром Зеленським.

Фото зроблено в Одесі, куди Богдан вирушив із Зеленським. Його можна побачити на Facebook-сторінці голови Офісу.

"Президент, Голова ОПУ, і Прем'єр-міністр", - підписав Богдан знімок.

Фото: Богдан, Кошовий і Зеленський (Андрій Богдан/Facebook)

Підписники Богдана написали, що на фото всі троє чудово виглядають.

Розумію ще ейфорія від успіхів , але спустіться до нашого вже рівня. Ми не можемо так довго чекати змін. Тому що знов вони нас.

Три богатиря.

І хто ще шоумен.

Відмінний прем'єр! Ну не туалетного ж злодюжку Срачкована насправді!

Класне фото.

Те, що треба.

Красені! І куди це зібралася група захоплення?

Скріншот коментарів (Андрій Богдан /Facebook)

Деякі українці зовсім не зрозуміли жарт Богдана.

Троє неосвічених оленів.

Прем'єр? А хто з лівого боку? Мер Києва?

Гайдаївський сюжет.

Скріншот коментарів (Андрій Богдан /Facebook)

Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський вирушив до Одеси з візитом і взяв з собою Андрія Богдана. У літаку Зеленський зробив селфи зі школярами, що його розбудили заради фото.

Також читайте, як президент України Володимир Зеленський приїхав на "Лігу сміху" в Одесу, у п'ятницю, 26 липня. Візит Президента та його дружини раніше викликали ажіотаж на одному з одеських пляжів.