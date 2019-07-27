Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фото

Андрій Богдан сфотографувався з Зеленським і Кошовим
Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував у соцмережі фото, де "назвав" нового прем'єр-міністра України. На знімку він зображений з Євгеном Кошовим (учасником Кварталу 95) і президентом Володимиром Зеленським.
Фото зроблено в Одесі, куди Богдан вирушив із Зеленським. Його можна побачити на Facebook-сторінці голови Офісу.
"Президент, Голова ОПУ, і Прем'єр-міністр", - підписав Богдан знімок.
Підписники Богдана написали, що на фото всі троє чудово виглядають.
Деякі українці зовсім не зрозуміли жарт Богдана.
Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський вирушив до Одеси з візитом і взяв з собою Андрія Богдана. У літаку Зеленський зробив селфи зі школярами, що його розбудили заради фото.
Також читайте, як президент України Володимир Зеленський приїхав на "Лігу сміху" в Одесу, у п'ятницю, 26 липня. Візит Президента та його дружини раніше викликали ажіотаж на одному з одеських пляжів.