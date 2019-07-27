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Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фото


Андрій Богдан сфотографувався з Зеленським і Кошовим

Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував у соцмережі фото, де "назвав" нового прем'єр-міністра України. На знімку він зображений з Євгеном Кошовим (учасником Кварталу 95) і президентом Володимиром Зеленським.

Фото зроблено в Одесі, куди Богдан вирушив із Зеленським. Його можна побачити на Facebook-сторінці голови Офісу.

"Президент, Голова ОПУ, і Прем'єр-міністр", - підписав Богдан знімок.

Фото: Богдан, Кошовий і Зеленський (Андрій Богдан/Facebook)

Підписники Богдана написали, що на фото всі троє чудово виглядають.

  • Розумію ще ейфорія від успіхів , але спустіться до нашого вже  рівня. Ми не можемо так довго чекати змін. Тому що знов вони нас.
  • Три богатиря.
  • І хто ще шоумен.
  • Відмінний прем'єр! Ну не туалетного ж злодюжку Срачкована насправді!
  • Класне фото.
  • Те, що треба.
  • Красені! І куди це зібралася група захоплення?

Скріншот коментарів (Андрій Богдан /Facebook)

Деякі українці зовсім не зрозуміли жарт Богдана.

  • Троє неосвічених оленів.
  • Прем'єр? А хто з лівого боку? Мер Києва?
  • Гайдаївський сюжет.

Скріншот коментарів (Андрій Богдан /Facebook)

Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський вирушив до Одеси з візитом і взяв з собою Андрія Богдана. У літаку Зеленський зробив селфи зі школярами, що його розбудили заради фото.

Також читайте, як президент України Володимир Зеленський приїхав на "Лігу сміху" в Одесу, у п'ятницю, 26 липня. Візит Президента та його дружини раніше викликали ажіотаж на одному з одеських пляжів.

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