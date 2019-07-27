ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фото

STYLERЖиття    27.07.2019 - 08:30
Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фото
Фото: Володимир Зеленський і Андрій Богдан (instagram.com/zelenskiy_official)

Андрій Богдан сфотографувався з Зеленським і Кошовим

Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував у соцмережі фото, де "назвав" нового прем'єр-міністра України. На знімку він зображений з Євгеном Кошовим (учасником Кварталу 95) і президентом Володимиром Зеленським.

Фото зроблено в Одесі, куди Богдан вирушив із Зеленським. Його можна побачити на Facebook-сторінці голови Офісу.

"Президент, Голова ОПУ, і Прем'єр-міністр", - підписав Богдан знімок.

Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фотоФото: Богдан, Кошовий і Зеленський (Андрій Богдан/Facebook)

Підписники Богдана написали, що на фото всі троє чудово виглядають.

  • Розумію ще ейфорія від успіхів , але спустіться до нашого вже  рівня. Ми не можемо так довго чекати змін. Тому що знов вони нас.
  • Три богатиря.
  • І хто ще шоумен.
  • Відмінний прем'єр! Ну не туалетного ж злодюжку Срачкована насправді!
  • Класне фото.
  • Те, що треба.
  • Красені! І куди це зібралася група захоплення?

Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фото

Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фотоСкріншот коментарів (Андрій Богдан /Facebook)

Деякі українці зовсім не зрозуміли жарт Богдана.

  • Троє неосвічених оленів.
  • Прем'єр? А хто з лівого боку? Мер Києва?
  • Гайдаївський сюжет.

Президент і прем'єр-міністр: Богдан підірвав мережу провокаційним фотоСкріншот коментарів (Андрій Богдан /Facebook)

Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський вирушив до Одеси з візитом і взяв з собою Андрія Богдана. У літаку Зеленський зробив селфи зі школярами, що його розбудили заради фото.

Також читайте, як президент України Володимир Зеленський приїхав на "Лігу сміху" в Одесу, у п'ятницю, 26 липня. Візит Президента та його дружини раніше викликали ажіотаж на одному з одеських пляжів.

Зеленський в чорних окулярах прийшов на "Лігу сміху": з'явилися фото Сонний Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і ощасливив дітей
Новини України Володимир Зеленський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся