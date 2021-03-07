Президент "Олимпика" ворвался в эфир канала и покрыл матом арбитра (видео)
Клуб "Олимпик Донецк" в 17-м туре Украины проиграл "Шахтеру" со счетом 0:1. Президент этого футбольного клуба не выдержал четвертый проигрыш и решил "восстановить справедливость". Владислав Гельзин, владелец команды, ворвался в эфир телеканала, чтобы высказать свое мнение о честности решения главного арбитра, но выражения он не выбирал.
Видео и подробности инцидента опубликованы в Telegram-канале PavlovskyNews.
Президент ФК "Олимпик Донецк" ворвался в эфир канала и с использованием матов высказал свое возмущение, связанное с действиями главного арбитра. До этого футбольный судья Юрий Иванов отменил гол "Олимпика" при счете 0:1. В итоге президент клуба прервал матерной тирадой послематчевое интервью главного тренера своего клуба Юрия Калитвинцева.
"Скажи, что пид***с судья оторвал голову команде. Так и нужно говорить. Почему вы все молчите? Все всё видят. 93% по телевидению показали, что нужно засчитывать гол. Что вы тут рассказываете? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется, бл**ь. С*ка, для чего этот пид***с итальянец находится у нас в стране? (Лучано Лучи, глава судейского корпуса Украинской ассоциации футбола). Меняйте их всех!", — заявил Гельзин и удалился.
Донецкая команда проиграла четыре матча подряд, несмотря на смену главного тренера. Калитвинцев возглавил "Олимпик" в феврале.
Напомним, в декабре состоялась жеребьевка группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.
Первый свой поединок отбора на ЧМ "сине-желтые" проведут с Францией, последний - с Боснией и Герцеговиной.
Также РБК-Украина писало, что после побед "Динамо" и "Шахтера" и выхода их в 1/8 финала Лиги Европы Украина вплотную приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА.