За превышение скорости более чем на 50 км/в час могут лишить прав: что грозит украинцам

В Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект № 6214. В этом законопроекте депутаты предлагают ужесточить штрафы и наказания за нарушение правил дорожного движения.
Какие штрафы и новые ограничения грозят украинцам – читайте в материале ниже.
По законодательству Украины, за превышение скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/в час сейчас влечет за собой наложение штрафа – в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас эта сумма составляет 1700 гривен.
Как указывают народные депутаты в пояснительной записке, эта инициатива – вынужденное реагирование на смертность и травматизм на дорогах Украины из-за превышения скорости. Превышение безопасной скорости движения является главной причиной дорожно-транспортного травматизма – 34% от всех ДТП.
Законопроект на данный момент находится на рассмотрении.
Напомним, ранее мы писали о том, каких ошибок нужно избегать водителям при общении с полицией.
А также мы рассказывали, в каких случаях водитель может получить только устное замечание за нарушение ПДД.