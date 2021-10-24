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Избегайте этих ошибок в общении с полицией: украинским водителям дали важный совет

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Воскресенье 24 октября 2021 09:45
Избегайте этих ошибок в общении с полицией: украинским водителям дали важный совет Фото: Водителям рассказали, как нельзя вести себя с полицией (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинские водители часто совершат ошибки при общении с инспектором полиции. Поведение водителя может насторожить сотрудника правоохранительных органов и добавить неприятностей.

Как не стоит себя вести во время разговора с полицией, рассказали в "Твоя машина".

Нервозность и суетливость

Если водитель торопится, он начинает подгонять патрульного и надеется на понимание. Но такое поведение может сработать в "минус", так как никто не любит, когда его подгоняют. И такая торопливость может вызвать подозрение. Есть вероятность, что документы будут проверять более тщательно и медленно.

Упреки

Водители нередко начинают упрекать инспектора в том, что их остановили незаслуженно и на дороге полно "настоящих нарушителей". Хотя водителя могли остановить для обычной проверки – полиция устраивает профилактические рейды и может останавливать всех подряд.

Фамильярность

Переходить с представителем правоохранительных органов на "ты" – очень плохая идея. Неопытный водитель может посчитать, что такое обращение ускорит процесс поверки документов и расположит инспектора, но эффект чаще всего бывает обратный.

Высокомерие и хамство

Инспектор полиции обязан представиться и назвать водителю причину остановки. Не стоит сразу же набрасываться на него с требованиями и обвинениями. Неприязнь и хамство не может закончиться хорошо и за оскорбление могут привлечь к ответственности по статье уголовного кодекса или КУоАП.

Провокационные вопросы

Полиция может задавать провокационные вопросы водителю в стиле: "Нарушаем?" или "Какой знак только что проехали?". Это делается для того, чтобы сбить с толку водителя. Не стоит отвечать на такие вопросы и лучше аккуратно спросить: "Вы обнаружили правонарушение?". Если водитель начнет самостоятельно искать свое нарушение или отвечать на провокационные вопросы, то окажется не в выигрышном положении перед инспектором. И не забывайте настаивать на составлении протокола.

Напомним, ранее мы писали о том, какие звуки автомобиля расскажут водителю о неисправности.

А также рассказывали о том, как водителей "разводят" на штрафы за пьяную езду.

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